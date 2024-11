Con Obras De Mozart, Strauss Y Ravel, La Orquesta Sinfónica Nacional Refrenda Su Lugar De Privilegio En El Gusto Del Público

Con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss y Maurice Ravel, la noche del viernes en el Palacio de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) refrendó su lugar de privilegio en el gusto del público mexicano.

Se trató del programa Ecos de Austria, de la Temporada 2024 - Diálogos de la OSN, que reunió tres de las grandes obras del repertorio universal. La primera de ellas, el Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, K. 314, del compositor alemán Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), que permitió el lucimiento del solista invitado, el oboísta de la propia OSN, el mexicano Alejandro Tello.

La segunda parte, dedicada especialmente a la música por excelencia de la Viena germánica, el vals, en dos diversos tratamientos, con la Suite de El caballero de la rosa, Op. 59, del alemán Richard Strauss, y La valse, del francés Maurice Ravel, que en conjunto despertaron el entusiasmo del público y ofrecieron espontáneos y prolongados aplausos a las diferentes secciones instrumentales de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En ello tuvo mucho que ver la dirección del maestro invitado, el español Pablo González, quien condujo a la agrupación por los diferentes caminos de la música de concierto germánica. Luego de arreglar entre el solista y el director invitado algunos contratiempos con el atril del conductor, la sesión inició con el Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, K. 314, de Mozart.

El solista de la obra, el oboísta Alejandro Tello hizo gala de su virtuosismo con esta obra que representa el único concierto para oboe compuesto por Mozart, una pieza que a través de su historia tiene versiones tanto para flauta como para oboe y también para trompeta; "una obra digna de la firma de Mozart, y una muestra más de su inigualable habilidad en la escritura para todos los instrumentos de aliento", dice el especialista Juan Arturo Brennan en el programa de mano.

El público premió con aplausos y vítores la participación de Alejandro Tello, quien fue llamado en dos ocasiones al escenario para ofrecer un encore.

La segunda parte del programa Ecos de Francia trajo en primer lugar la Suite de El caballero de la rosa, Op. 59, de Strauss, surgida de la ópera del mismo nombre en la que se cuenta una historia de amor ubicada en la Viena del siglo XVIII.

A manera de festejo de la OSN por el 160 aniversario del natalicio del compositor alemán, más conocido por sus óperas y poemas sinfónicos, Richard Strauss, con un dejo de nostalgia, recurre aquí al vals vienés como protagonista de una época muy importante de la cultura germánica que llegaría a su fin en las últimas décadas del siglo XIX.

El programa concluyó con otro tratamiento al vals: La valse, poema coreográfico, de Maurice Ravel, un "enorme vals sinfónico" del año 1920, que se escribió a manera de homenaje a Johann Strauss Jr., con la idea de llevarlo al ballet, lo cual sucedió hasta 1928, siete años después de su estreno como obra de concierto.

Ambas piezas permitieron el lucimiento de cada una de las secciones de la OSN, lo cual fue destacado en su momento por el director huésped del programa, el español Pablo González, quien asombrado por los aplausos del público puso de pie a cada una de las secciones, especialmente a los metales y las percusiones.

Este programa, Ecos de Austria, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en el marco de la Temporada 2024 - Diálogos de la OSN, tendrá una segunda oportunidad de ser disfrutado por el público el domingo 10 de noviembre a las 12:15 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

