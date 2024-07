Con Las Actividades De Investigación Sin Fronteras, El Citru Celebra Su 43 Aniversario

Enter Your Email to Unlock This Article



A 43 años de su fundación –12 de julio de 1981–, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (Citru), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), conmemorará su aniversario con varias actividades que se efectuarán en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes, del 10 al 12 de julio, donde mostrará las investigaciones y trabajo de documentación especializado de su comunidad académica.

Fundado con el objetivo de investigar, compilar, organizar, conservar, vincular, actualizar y difundir información del teatro mexicano, en relación con su propia historia y con los fenómenos escénicos mundiales, las actividades de aniversario comenzarán el 10 de julio a las 10:00 h, con el mensaje conmemorativo a cargo de la directora del Centro, Rocío Galicia, y la presentación de In memoriam: cápsula en reconocimiento a la investigadora Maya Ramos.

Durante esta primera jornada, también se llevará a cabo una retrospectiva del Premio a la Investigación en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporáneas 2023, a las 10:30 h; y las presentaciones –13:00 h– de la editorial: El lenguaje de los pájaros: del laboratorio al co/laboratorio, de Rubén Ortiz, y –17:00 h– de Principios de nanoteatralidad, de Juan Campesino.

El 11 de julio, a las 10:30 h se presentará la plataforma: Fuentes para el registro de la escena mexicana, y a las 13:00 h, la editorial Teatro y profanación: Artaud, Brecht y Benjamín, de Agustín Elizondo.

Las actividades conmemorativas concluyen el 12 de julio con las reflexiones en torno al Seguimiento crítico a la Muestra Nacional de Teatro –10:30 h–, y la presentación editorial Circo en llamas: los viajes de Giuseppe Chiarini en México (1864-1868), de Sergio López Sánchez –13:00 h–.

La entrada a las actividades es libre y se puede consultar la programación en citru.inba.gob.mx/, además podrá seguirse la transmisión por Interfaz Cenart CITRU INBAL.

