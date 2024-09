Con La Narración Oral Leonora Carrington: Invención Del Mundo Las Infancias Podrán Adentrarse En Su Universo Pictórico

El Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en colaboración con Alas y Raíces, invita a niñas, niños y público en general a disfrutar de la narración oral Leonora Carrington: invención del mundo, a cargo de Janet Pankowsky, el sábado 28 de septiembre a partir de las 13:00 h.

Adela González, responsable del área de Educación y Mediación del recinto, comentó que todas las colaboraciones con Alas y Raíces, las cuales se realizarán una vez al mes por lo que resta del año, serán narraciones orales que dialogan con las muestras que ofrece el recinto museístico, que actualmente celebra su 60 aniversario.

En esta ocasión, la obra de Leonora Carrington forma parte de la muestra Presencia infinita. Ficciones de la modernidad, que cuenta otra historia del arte en México, a partir de la obra de mujeres artistas y plantea un recorrido desde mediados del siglo XX hasta las obras más contemporáneas de la colección del MAM, indicó González.

La actividad de narración oral Leonora Carrington: invención del mundo incluye cuentos y anécdotas; desarrolla un viaje mítico a través de las formas: pintura, escultura, escritura, modelado en barro, bordado… con las que jugó una mujer cuya presencia infinita habita el tiempo y los sueños, expresó la responsable del área de Educación del MAM.

“Sabemos que por diversas razones las mujeres han sido invisibilizadas en diferentes ámbitos y el arte no es la excepción. Presencia infinita realiza un recuento de los diferentes periodos del arte en México, destacando la presencia de Leonora Carrington, Remedios Varo, Graciela Iturbide, Nahui Ollin, Frida Kahlo, entre otras importantes aportaciones femeninas en la historia del arte en México”.

Respecto al trabajo de Leonora Carrington, detalló que su obra se incluye en las vanguardias artísticas, específicamente en el surrealismo, y acotó que su obra también tiene presencia en la muestra recién inaugurada Una tuna y una torre de luz sobre un pupitre. Ficciones de la modernidad.

A cargo de la narración oral estará Janet Pankowsky, especialista en Letras inglesas, docente, escritora y contadora de cuentos. Desde el año 2000 se interesó en la narración oral y, a partir de entonces, se ha dedicado a narrar cuentos en museos, escuelas, hospitales, parques, ferias de libros, librerías, bibliotecas... porque sabe que la palabra construye espacios de convivencia para compartir la imaginación y establecer empatía.

El Museo de Arte Moderno se ubica en avenida Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierto de martes a domingo, de 10:15 a 17:45 h.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More