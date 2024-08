Con Exposiciones De Colectivos Artísticos De La Frontera, El Museo De Arte De Ciudad Juárez Impulsa El Diálogo Intercultural

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), perteneciente a la Red de Museos Inbal, con el apoyo del Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Fondo para Prácticas Éticas de Arte Transfronterizo y la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez, presentan la exposición Arte y Resistencia: Colectivo de Creación con Sentido Social, iniciativa artística coordinada por Fernando Llano, con la participación de Jessica Herreman, Ahmed Oszu Medina, Erick Villalón y artesanos p’urhépechas.

La exhibición busca expresar, a través del arte, el encuentro interdisciplinario entre los participantes con una perspectiva social, para visibilizar diversas formas de representar la memoria y la identidad de los pueblos originarios del continente, específicamente la nación purépecha (p’urhépecha) ubicada en Michoacán. El proyecto aborda esta forma identitaria de resistencia desde el pasado hacia el presente y futuro de las sociedades.

La muestra está compuesta por piezas en varios formatos: documental, historietas, marionetas, acuarelas, grabados, karaokes, programa de televisión, peticiones en línea, monumentos y antimonumentos. Participan un conjunto diverso de artistas, como una artista sonora, un diseñador visual, un fotoperiodista, entre otros, quienes aportan piezas y acciones únicas.

La primera iniciativa es el documental Kuri, somos fuego, que retrata la búsqueda de autonomía de los pueblos p’urhépechas y que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019. Con una duración de 33 minutos, el mediometraje da voz a los pueblos que aspiran a regirse por sus usos y costumbres, producido por Fernando Llanos y con cinematografía de Juan José Estrada Serafín.

La segunda iniciativa es la creación colectiva entre artesanos locales y artistas del colectivo para materializar el diálogo intercultural y transgeneracional, reflejado en la creación de El monumento al diálogo forzado. Esta obra, realizada en piedra y madera por metateros y carpinteros de la región, recrea el camión quemado a la entrada del pueblo Nahuatzen en mayo de 2016. Además, incluye una serie de piezas bordadas, pintadas y dibujadas relacionadas con el incidente.

La tercera iniciativa es la pieza titulada El monumento reubicado, realizada en el contexto global de la COVID en 2020 y el movimiento #BlackLivesMatter, que generó discusiones sobre la remoción de monumentos incómodos. En Morelia, una petición liderada por las comunidades p’urhépechas llevó a la intervención del Consejo Supremo Indígena de Michoacán en febrero de 2022, modificando una escultura para representar adecuadamente a la comunidad nativa.

La cuarta iniciativa incluye una serie de historietas publicadas mensualmente para reflexionar sobre la resistencia de los pueblos originarios desde hace 500 años, abordando problemáticas específicas derivadas del choque de culturas. Este proyecto se exhibió en el Centro Cultural Clavijero en 2021 bajo el título ¿Qué hacemos con el pasado? e incluyó un "Karaoke mexicano", con canciones en lenguas de los pueblos originarios para que los visitantes puedan cantar durante la exhibición.

Arte y Resistencia: Colectivo de Creación con Sentido Social —espacio creativo y de reflexión— colaboró con la nación p‘urhépecha desde 2016 hasta 2023, configurándose como una muestra itinerante que se ha presentado en diversos lugares, como el Centro Cultural Clavijero, el Museo de la Ciudad de Querétaro, el Complejo Cultural Los Pinos, el Centro Cultural Ex Fábrica de Pólvora, el Centro Cultural Tijuana y la Pinacoteca del Estado en Tlaxcala. Ahora llega al Museo de Arte de Ciudad Juárez.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez, en colaboración con Biznaga Lab, presenta la propuesta expositiva multidisciplinaria Materia sólida: Reflexión sobre los monumentos históricos de Ciudad Juárez. Esta exposición se llevará a cabo en la Sala Sur del recinto y contará con la participación de más de 20 artistas fronterizos, bajo la curaduría de Ana Infante.

Dicho proyecto es relevante, ya que busca establecer puentes de diálogo entre los artistas y las iniciativas propuestas. Los participantes en esta exposición son: David Bravo Meat, Tania González “Poli no Police”, Francisco Chávez Pika, Jorge Pérez Yorch, Fer Avendaño, Hay no mija/Viridiana Villa, Ana Iram, Andrés Juárez, Marisol Casarrubias, Alicia Fernández, Arón Venegas, Iris Díaz, Lorena Sosa, Adrián Gómez, Juan Carlos Alavez, Arón Maldonado, Pablo Castro, Hernani Herrera, Oscar Gallegos Toto y Laura Meneses.

La presentación de estas obras es relevante en la conversación estético-discursiva para entender las problemáticas, tanto en Michoacán como en la región fronteriza del norte de México, ya que sirve para observar la convergencia de diferencias y similitudes entre ambas regiones y mostrar la generación de ideas conjuntas exhibiendo propuestas de colectivos inmersos en dichos territorios.

La inauguración de las exposiciones será el viernes 16 de agosto a las 19:00 h. Estarán presentes Fernando Llanos y Jessica Herreman del colectivo Arte y Resistencia, así como María Rosalinda Guadalajara, líder de la comunidad rarámuri, y Mónica Félix, directora de Espacio Interactivo La Rodadora, en representación de la Red de Museos y Centros Culturales. Este evento se enmarca en el IV Encuentro Binacional de Museos y Centros Culturales, el cual se llevará a cabo los días 16 y 17 de agosto en el Centro Cultural de las Fronteras y el Museo de Arte de Ciudad Juárez. La entrada es libre.

El MACJ se ubica en Circuito José Reyes, 3310 Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua. Horario de visita, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 h y domingo de 12:00 a 17:00 h.

Para más información escribir al correo macj.promocionydifusion@inba.gob.mx, o comunicarse al teléfono 656 146 1630. Se pueden seguir las redes sociales del MACJ: Museo de Arte de Ciudad Juárez, en Facebook, Instagram y YouTube.

