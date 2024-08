Con El Estreno De Alma En Movimiento, Volvió Elisa Carrillo Al Palacio De Bellas Artes

Como parte de las actividades celebratorias por el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes, la Sala Principal fue el escenario de la Gala Alma en movimiento, estreno mundial a cargo de la bailarina Elisa Carrillo y el pianista Simón Ghraichy, quienes conjuntaron sus almas para expresar, a través de la música y la danza, un diálogo que surgió desde un espacio íntimo, donde sus expresiones artísticas encontraron su fuente primaria de inspiración.

Alma en movimiento es la materialización de este diálogo entre creadores que vincula a los espectadores a través de emociones como el amor, la pasión, la pérdida y la esperanza y que entrelaza la maestría y la elegancia de Elisa Carrillo con la exquisita sensibilidad de Simón Ghraichy, creador de los arreglos originales para esta producción.

El programa estuvo integrado con las piezas: Tocata y fuga en La menor, de Bach, en un arreglo de Franz Liszt y coreografía de Arshak Chalumyan; La muerte del cisne, con música de El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, coreografía de Mauro de Candia; Le Parc Pas de Deux, con música del Concierto para piano No. 22, de Mozart, coreografía de Angelin Preljocaj; Recuerdos de la Alhambra, con música de Francisco Tárrega, y con coreografía de Chalumyan.

Ständchen, con música de Schubert y Lizt, coreografía de Arshak Chalumyan; Duetto Inoffensivo, con música de Rossini, coreografía de Mauro Bigonzetti; Intermezzo No 1, de Manuel M. Ponce; Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez, coreografía de Arshak Chalumyan; Danzón No 2, de Arturo Márquez, coreografía de Arshak Chalumyan.

Al finalizar el estreno de esta emotiva función, en la cual el público se entregó a este elenco internacional, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, felicitó a Elisa Carrillo y al pianista Simón Ghraichy, así como a las y los bailarines David Motta, Alexei Orlenco y Krasina Pavlova por el derroche de talento demostrado en el recinto cultural más importante de México.

Arshak Chalumyan, coreógrafo armenio, quien fungió como bailarín solista del Staatsballett, tuvo a su cargo la dirección de escena y el diseño de las coreografías de los tres estrenos para esta ocasión: Recuerdos de la Alhambra, Alfonsina y el mar y el Danzón núm. 2.

Participaron también Mikhail Kaniskin, primer bailarín en Stuttgart y en el Staatsballett de Berlín; Alexei Orlenco, primer solista del Staatsballett de Berlín; Krasina Pavlova, primera solista en la Berlín Ballet Company; y David Motta, primer bailarín del Staatsballett de Berlín. Todos ellos han compartido el escenario con la mexicana Elisa Carrillo a lo largo de estos años.

