Con Concierto El Inbal Celebra El Día Mundial Del Y La Clarinetista, En El Auditorio Silvestre Revueltas

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Conservatorio Nacional del Música, celebran –con un concierto en el Auditorio Silvestre Revueltas, el 13 de agosto a las 12:00 h– el Día Mundial del y la Clarinetista.

Esta fecha tiene como referente el nacimiento del inventor del clarinete, el alemán Johann Christoph Denner (1655-1707) y “es la ocasión ideal para reunir al gremio, compartir conocimiento y fortalecer la educación artística –al intercambiar experiencias–, señaló el organizador Alejandro Moreno.

Dijo que en este encuentro participarán más de 20 músicos provenientes de Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, entre otros invitados, quienes interpretarán composiciones con clarinete solo, clarinete y piano, cuartetos de clarinetes y piezas combinadas con voz, dentro de las que se incluyen obras de August Klughardt, J. S. Bach y Silvestre Revueltas.

Participarán también estudiantes y docentes del CNM, desde el Sector Infantil hasta Nivel licenciatura y de la Maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto, así como clarinetistas de todas las instituciones que deseen unirse a esta celebración.

“El clarinete se ha popularizado en todos los estados del país, ya sea en bandas u orquestas sinfónicas o por medio de la música tradicional. Esta es la primera ocasión que se realiza en el CNM un evento para celebrar la tradición del instrumento, de la interpretación y ejecución”, agregó el docente conservatoriano.

Comentó que existen desafíos y oportunidades relacionados a la educación y práctica profesional con el clarinete: “en el Conservatorio, uno de los objetivos es dotar de las herramientas necesarias para que el intérprete, no solamente del clarinete, sino de todos los instrumentos, tenga la capacidad para manipularlos”, concluyó.

Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional del Música del Inbal se localiza en avenida Presidente Mazaryk núm. 582, colonia Polanco.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More