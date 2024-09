Comparten En El Simposio Internacional Siqueiros Y Los Artistas Americanos Las Redes Y La Colaboración Con Sus Colegas

En el contexto de la exposición Siqueiros y los Artistas Americanos. Casos de Estudio que presenta el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), y en el marco de las celebraciones por su 50 aniversario y los 50 años del fallecimiento de David Alfaro Siqueiros, el recinto reúne a nueve especialistas de México, Estados Unidos, Bolivia, Argentina y Chile, como parte de su Simposio Internacional.

La primera mesa del encuentro, que reunió a estudiantes y especialistas, estuvo dirigida por Tatiana Cuevas, co-curadora de la exposición, y Willy Kautz, director de la Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera (SAPS-Tallera), quienes hablaron sobre cómo se conformó el proyecto curatorial, así como la importancia de los archivos e investigaciones documentales para mantener vivo el trabajo del artista.

“En esta exposición nos interesaba plantear las redes y momentos de colaboración que estableció Siqueiros con diversos artistas de América, porque, si bien ha sido profundamente investigada su relevancia dentro de nuestro país y para la construcción del imaginario nacional, no son tan conocidas las obras que surgieron en esa interacción entre artistas latinoamericanos y Siqueiros”, explicó Cuevas.

Detalló que ya había investigaciones al respecto, tanto en México como en los países donde radicó el artista, pero no habían tenido una salida expositiva: “Se ilustran cinco de estos casos (Estados Unidos, Bolivia, Perú, Argentina y Chile) pero nos faltó Cuba y Uruguay. Son investigaciones de largo aliento que permitieron sumar conocimiento y experiencias de investigación para establecer las obras y los artistas más importantes”.

Al ofrecer un panorama sobre los viajes de Siqueiros, los cuales realizó entre las décadas de 1940 a 1960, algunos en calidad de exiliado, Cuevas detalló que el muralista no solo entró en contacto con artistas, sino con importantes intelectuales de la región, lo cual se puede ver en la muestra.

“Esta exposición está mayormente sustentada en documentos de la época, como intercambios epistolares y notas periodistas que dan cuenta del impacto de la presencia que tuvo Siqueiros y la interacción con los artistas de esos países”, dijo al destacar que la muestra también es una manera de dar a conocer a esos artistas en México.

En este sentido, se muestra su contacto con el escritor, filósofo e indigenista peruano Juan Carlos Mariátegui, su colaboración con artistas argentinos para realizar su Ejercicio Plástico (como Antonio Berni), hasta las experimentaciones en su taller de Nueva York (donde tuvo como alumno a Jackson Pollock), pasando por sus experimentaciones con la cámara fotográfica en Chile y su colaboración con el muralista boliviano Miguel Alandia Pantoja a favor de la lucha de los mineros.

También, agregó que es una forma de revisar y dar a conocer algunas obras desaparecidas, como son dos de los tres murales que hizo en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1932, que fueron destruidos por el discurso ideológico que plasmó en ellos y cuya evidencia documental, única fuente para conocerlos, es resguardada por la SAPS. Por su parte, Willi Kautz destacó que el archivo de Siqueiros está constituido por más de 80 mil documentos, datados entre 1911 (cuando participa en la Revolución Mexicana), hasta 1974. Explicó que durante su administración, la SAPS, con el apoyo del Proyecto Chapultepec. Naturaleza y Cultura, rehabilitó el Centro de Investigación y Documentación Siqueiros.

“Además de la recatalogación bajo estándares nacionales e internacionales, pudimos hacer restauraciones, limpieza e inventario”, dijo al detallar que el espacio también ofrece un ambiente más adecuado para los investigadores del acervo, porque “difundir y dar acceso al legado que México recibió de David Alfaro Siqueiros es parte de la vocación institucional y de nuestro mandato”, el cual no solo es consultado por académicos, sino también por artistas.

Finalmente, subrayó que Siqueiros es un artista complejo, dinámico, inagotable, cuyo legado sigue vigente en el arte contemporáneo y que, bajo su administración, el recinto se centró en proyectos colectivos, uno de los aspectos fundamentales para entender el quehacer del muralista, pero también en programas públicos para explorar la intención pedagógica de su legado.

Durante la inauguración del encuentro, la titular del Museo de Arte recordó que Siqueiros es uno de los artistas con mayor representación en la colección del MACG y que con este simposio se conocerán más datos de su trayectoria.

Asimismo, adelantó que como parte de la exposición Siqueiros y los artistas americanos. Casos de estudios, inaugurada el pasado 2 de septiembre, se estrenará la serie documental ¿Quién fue David Alfaro Siqueiros?, durante el mes de octubre.

