Charlas, Conciertos, Actividades Híbridas, Libros Y Más En La Noche De Museos De Septiembre

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) organizan importantes actividades inclusivas para los diferentes gustos del público; oferta cultural que podrán disfrutar este miércoles 25 de septiembre, en el marco de Noche de Museos.

En la Galería José María Velasco, a las 18:00 h, se llevará a cabo la presentación del libro Mujeres de maíz en movimiento: Artivismo espiritual, justicia curativa y praxis feminista, en la cual participarán Felicia "Fe" Montes A., Amber Rose González, Nadia Zepeda y Alfonso Vázquez. Este colectivo, fundado en 1997 en Los Ángeles, busca empoderar a mujeres y niñas diversas, promoviendo el bienestar integral a través de la educación y la exhibición.

En el Museo Nacional de la Estampa, Barrio Tango realizará un taller de baile y una exhibición a las 18:30 h, donde se enseñarán pasos de tango con un enfoque en la música mexicana. Se requiere reservación previa en el correo munae.comunicacion@inba.gob.mx y el cupo es limitado a cuatro parejas. Mientras que las 19:00 h se llevará a cabo un conversatorio virtual titulado Belleza y verdad. La falsedad de la imagen, con la participación de artistas y críticos de arte, en el marco de la exposición La verdad de las máscaras.

Por su parte, el Museo Mural Diego Rivera invita a un círculo de bordado exclusivo para mujeres a las 18:30 h, en conmemoración del Día Naranja, con un cupo limitado a 80 participantes. Se requiere inscripción previa en mmdr.difusion@inba.gob.mx y los asistentes deberán llevar su propio material de bordado.

A partir de las 19:00 h en Laboratorio Arte Alameda se ofrecerá una visita guiada de la exposición Rodrigo Garrido: Esculturas sensibles, donde el artista compartirá su visión sobre sus obras. Además, el recinto del Inbal tendrá horario extendido para conocer sus exposiciones.

El Museo del Palacio de Bellas Artes, ubicado en avenida Juárez y Eje Central, en el Centro Histórico, ofrece visitas guiadas que inician en el Módulo de informes, con un cupo limitado de 25 personas por horario. Los visitantes pueden conocer la historia y arquitectura del recinto más importante de la del arte y la cultura en México a las 18:00, 19:00 y 20:00 h, así como explorar los murales a las 19:00 y 20:00 h. También se presenta la exposición Ángela Gurría. Señales en los mismos horarios. Por último, el Mariachi Real de Jalisco-BFM ofrecerá un concierto, destacando lo mejor de la música tradicional mexicana, con cupo limitado a 80 personas.

El Museo Nacional de Arte presentará a las 19:00 h una conferencia titulada Arte y modernidad, a cargo de Ana Ortiz, en el marco de la exposición Diálogos de vanguardia. También habrá un taller y visitas guiadas a diferentes exposiciones, con cupos limitados.

En el Museo Nacional de San Carlos se llevará a cabo la presentación del catálogo La noche nos pertenece, a las 19:00 h, junto con una visita guiada por Representaciones femeninas en transformación. Siglos XIX y XX, con un cupo limitado a 100 personas.

El Museo de Arte Moderno realizará una visita guiada a la exposición Yael Martínez. Flor de Fuego. Rí'yuu Ágú a las 19:00 h y el Museo Tamayo extenderá sus horarios de exhibición y posteriormente se presentará E.E.E. Trío a las 20:00 h, como parte de su programación de jazz.

Se presentará el libro Por un arte al servicio del pueblo, a las 19:00 h, con la participación de su autor, Raúl Cano Monroy, dentro del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

El Museo de Arte Carrillo Gil ofrecerá un concierto de 2contrabajoS a las 19:00 h, fusionando diferentes disciplinas para crear una experiencia musical única y en el que participan Quique Rangel y Mike Sandoval.

Finalmente, el Museo de Arte de Ciudad Juárez llevará a cabo una charla virtual sobre Modernidad y tradición: Apuntes históricos de un museo fronterizo, con la participación de Mónica Amieva y Germán Pallares Avitia, celebrando el 61 aniversario de su inauguración.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More