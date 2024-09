Celebra El Museo De Arte De Ciudad Juárez 61 Años Con Modernidad Y Tradición: Apuntes Históricos De Un Museo Fronterizo

Para celebrar el 61 aniversario del Museo de Arte de Ciudad Juárez, el 25 de septiembre a las 19:00 h, se llevará a cabo la conferencia Modernidad y tradición: Apuntes históricos de un museo fronterizo, a cargo de Mónica Amieva y Germán Palláres Avitia.

Conversarán sobre los datos más importantes de este recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el cual es considerado uno de los 10 más importantes de esta ciudad del norte de México, el cual fue inaugurado en septiembre de 1963 por el presidente Adolfo López Mateos y el entonces gobernador de Chihuahua, Práxedis Giner Durán.

El conversatorio en modalidad presencial y virtual contará con la participación de Germán Palláres, doctor en arquitectura por la Universidad de Pensilvania con el trabajo Life on the Border: Constructing the México/U.S. Borderland: From 1961 to 1971, que se centra en los proyectos binacionales de infraestructura, paisaje y arquitectura, los cuales apuntaban a generar una región fronteriza más permeable y unificada.

Ha sido profesor y catedrático de la escuela de arquitectura del Tecnológico de Monterrey y ha gestionado proyectos académicos colaborativos con oficinas internacionales, como Zaha Hadid Architects. Ha sido invitado por España y Estados Unidos para impartir conferencias. En la Universidad de Pensilvania impartió cursos de historia y teoría, además ha colaborado como asistente de investigación en la Escuela de Diseño.

Por su parte, Mónica Amieva es doctora en Filosofía contemporánea, investigadora y curadora pedagógica. Desde 2005, los proyectos que desarrolla se han enfocado en explorar diversas dimensiones de la potencia transformadora de los cruces entre el arte contemporáneo, la teoría crítica y la pedagogía.

También impartió clases de historia del arte, filosofía y estética en universidades públicas y privadas y fue curadora pedagógica en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), en la 4ta edición del Programa BBVA Bancomer-MACG Arte Actual, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo donde creó el Departamento de Estudios Educativos (DEE) y en la Colección Peggy Guggenheim.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez, inicialmente llamado Museo de Arte e Historia, abrió su primera exposición permanente el 7 de marzo de 1964, a cargo del museólogo y primer director del recinto, Felipe Lacouture Fornelli.

Los invitados a la charla hablarán sobre esa primera museografía y profundizarán en la historia del MACJ.

Su anterior directora, Rosa Elva Vázquez Ruiz, apuntó en un artículo: “Hacia la década de 1960 se llevó a cabo en esta ciudad uno de los proyectos modernizadores más importantes de su tiempo, debido a la puesta en marcha del Programa Nacional Fronterizo (Pronaf), decretado por el presidente Adolfo López Mateos… Uno de los objetivos planteados en el Pronaf era la creación de centros culturales, comerciales y de esparcimiento a lo largo de la franja entre México y Estados Unidos.

“También entre 1962 y 1963 se concibió y edificó, con un diseño arquitectónico único en su género, el entonces Museo de Arte e Historia de Ciudad Juárez, obra original del reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez”.

Recordó que en sus inicios resguardaba colecciones prehispánicas, virreinales y de arte moderno, además de exponer muestras de artesanía mexicana, así como del desarrollo industrial y comercial del país.

Con el paso del tiempo, el museo se ha abierto a diversas manifestaciones del arte, como música, literatura, teatro y danza, así como a expresiones de la cultura popular, como la celebración del Día de Muertos.

“Hoy en día el Museo de Arte de Ciudad Juárez se consolida como un espacio noble y generoso que ofrece a su comunidad el acceso a las artes y permite a las nuevas generaciones entender los procesos vitales de la cultura, del mismo modo que continuar como un lugar de reunión en torno a la expresión artística, así como un referente de la historia cultural de la ciudad”, finaliza Vázquez Ruiz.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez se ubica en Circuito José Reyes Estrada 3310, Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua.

