Cartografías De La Memoria, Documental Escénico Que Lleva De La Experiencia Estética A Una Experiencia De Sentidos

Este será un documental escénico que aborda la memoria y la resiliencia a partir de los recuerdos de dos personas/artistas con ceguera. Este proyecto versa sobre la construcción de la identidad de los personajes. A través de recuerdos representados con materiales autobiográficos se vinculan algunas experiencias personales de los actores, las cuales son un ancla para percibir el tiempo y la memoria.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, y TransLímite Alternativa escénica y Teatro Ciego presentan la puesta en escena Cartografías de la memoria, con dramaturgia y actuación de Erika Bernal y Marco Antonio Martínez, bajo la dirección y concepto de Myrna Moguel.

Su temporada será del 19 de agosto al 10 de septiembre, con funciones los lunes y martes a las 20:00 horas, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque.

En escena se presentarán algunos testimonios de los intérpretes mediante acciones y con apoyo de la multimedia, una danza que expresa su sentir, dispositivos con circuito cerrado, un trabajo impecable corporal; recursos escénicos que hacen que esos recuerdos sean vívidos y así logren llevar a las y los espectadores de la experiencia estética a una experiencia de sentidos.

Marco y Erika no ven, sin embargo, en escena evocan con potencia poética, atraviesan lo temible y lo gozoso sin perderse para que las y los asistentes se puedan identificar con el discurso más allá de sus capacidades físicas, es decir, que, a través del acto escénico, se logre convivir, sentir, recordar y transgredirnos sin estigmas ni prejuicios.

Esta temporada está dedicada a Douser +, quien fue parte del proceso, perro guía y compañero de vida de la intérprete Erika Bernal.

La asesoría e investigación sonora es de Griselda Ashari Martínez, la realización de video-multimedia es de Regina Chanona, el diseño de iluminación es de Roberto Paredes y la producción general estuvo a cargo de Myrna Moguel.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More