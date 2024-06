Canciones De Grandes Compositores Del Repertorio Internacional, En Las Voces De Cristina Ortega Y Héctor Gamaliel

Get Access To Every Broadway Story



Varias canciones que llegaron para permanecer en el imaginario colectivo serán interpretadas por la soprano Cristina Ortega y el pianista Józef Olechowski el viernes 28 de junio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en un concierto que tendrá como invitado al tenor Héctor Gamaliel, en el marco del ciclo Música Inbal en la Ponce.

Las canciones que se interpretarán son Élégie y Ouvre tes Yeux Bleus, de Jules Massenet; Vainement, ma bien Aimee, de Le roi d'Ys, de Édouard Lalo; Zueignung de 8 Gedichte aus Letzte Blatter, Op. 10, de Richard Strauss; Ma rendi pur Contento, de Vincenzo Bellini; y Amore e Morte de Soirées d'automne à l'Infrascata y Vivi tu, te ne Scongiuro, de Anna Bolena, de Gaetano Donizetti.

Asimismo, Vedrai cariño, de Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart; Quando m'en vo… de La Bohème, de Giacomo Puccini (a 100 años de su fallecimiento); Gavotte de Manon, de Massenet; Ay de mí… de El rey que rabió, de Ruperto Chapí; Dúo de El gato montés, de Manuel Penella; No puede ser… de La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal; Es la felicidad… de El conde de Luxemburgo y Dúo de La viuda alegre, de Franz Lehár; y Brindis de La Traviata, de Giuseppe Verdi.

Finalmente, cerrarán el concierto con tres piezas del mexicano Manuel M. Ponce (1882-1948): A la orilla de un palmar, Marchita el alma y Serenata mexicana. Originario de Fresnillo, Zacatecas, destaca entre sus mayores aportes haber sido uno de los primeros compositores de música clásica en incorporar la tradición popular en sus obras.

En cuanto a Richard Strauss, de quien se conmemoran 160 años de su natalicio, escribió más de 200 canciones, muchas inspiradas en su esposa, pero apenas una docena son conocidas por el público. Sobre la obra de Ruperto Chapí y Lorente, nacido en Villena, cerca de Alicante, sus zarzuelas más conocidas incluyen La tempestad, La bruja y El rey que rabió, contribuyendo al desarrollo de la zarzuela española. A su vez, Giuseppe Verdi creó un tipo de ópera que hereda la tradición del bel canto italiano de Rossini, Bellini y Donizetti. Su obra contribuyó a la riqueza artística del siglo XIX.

Los intérpretes

La soprano Cristina Ortega debutó en el Palacio de Bellas Artes, interpretando a Violeta Valery en La Traviata, de Verdi. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música y de canto en la cátedra de Ángel R. Esquivel.

Actualmente se dedica a la enseñanza de la técnica vocal y es directora artística de la Hispanic Heritage Society en San Antonio, Texas, Estados Unidos, donde radica. Continúa presentándose en las principales salas de concierto y museos de la Ciudad de México y el extranjero. En 2014 se le rindió un homenaje por 50 años de carrera artística en el Palacio de Bellas Artes.

El pianista Józef Olechowski tiene trayectoria de 36 años en México. Grabó la obra de cámara de Manuel M. Ponce en dos volúmenes, que le merecieron el premio de la Unión de Cronistas de Teatro y Música.

Colabora como solista con orquestas de México. Participa en festivales, talleres y clases maestras que organizan los principales conservatorios y universidades de todo el país. En su natal Polonia realizó estudios de Piano y en la Universidad Veracruzana concluyó la maestría en Composición. Fundó y dirige la Sociedad Cultural Federico Chopin de México, AC.

El tenor Héctor Gamaliel estudió en Nuevo Laredo, bajo la guía de Alejandro Treviño y Sergio Peña. En 2004 fue becado por la University of North Texas para estudiar la licenciatura y maestría en Música en la especialidad de Vocal Performance, bajo la tutela de Laurel Miller y Richard Croft.

Participó en Europa en el Diplomado y Festival de la Canción Española en Granada, España, trabajando con Miguel Zanetti y Teresa Berganza. En Milán estudió bajo la guía de Lela Cuberli, y en Maastricht, Países Bajos, con Gemma Visser. En 2018 estudió el diplomado en Canto en la Academia de la Voz en Turín, bajo la guía del tenor Francisco Araiza. En 2023 realizó su primera gira a Colombia.

