Camelia 12, De Pilar Cabrera Fonte, Reúne Historias De Su Abuela En La Que Comparte Todas Esas Fotografías Habladas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), presentaron Camelia 12, de la escritora y académica Pilar Cabrera Fonte, obra con la que ganó el Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” para Primera Novela 2022.

En la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, el presídium estuvo conformado por la escritora Raquel Castro, el editor Gerardo de la Cruz y por la autora, y como moderadora asistió la subdirectora de Documentación y Publicaciones de la CNL, Rosa Guadalupe García Moreno, quien comentó: La obra tiene como eje historias como el terremoto de 1985 en la Ciudad de México o el viaje de regreso de tres mujeres a Cuba. El texto retoma y cuenta historias que van dando pie a otras y se hilan de modo que se superponen.

En su participación, Raquel Castro —miembro del jurado de la edición 2022 del Premio “Juan Rulfo”— resaltó el valor de los premios Bellas Artes, pues los calificó como un termómetro que mide la temperatura de la literatura en nuestro país. Señaló que Camelia 12 fue una de las obras que la cautivó y que no podía dejar de leer conforme pasaba las páginas.

“Una de las cosas que más me gustó fue la estructura, me pareció un tanto complicada, pero, al mismo tiempo, hospitalaria. También me gustó el lenguaje, la forma de hablar de los personajes; conforme avanzaba en la lectura, sentía el ritmo del habla cubana. Me sentí identificada porque, además, la autora eligió momentos clave de la historia de México”, comentó.

Por su parte, Gerardo de la Cruz destacó la importancia del certamen, ya que está dirigido a personas escritoras que van, de alguna manera, iniciando en el arte de la novela, pero se requiere de mucho valor para enviar estas obras a un concurso nacional.

“Desde las primeras líneas la obra pone de manifiesto su intención y el paralelismo con Las mil y una noches y, a la vez, la intertextualidad. Pilar no solo plantea emular el texto tradicional, sino busca establecer una relación intertextual que la lleva a recrear una historia, algunas voces y a asumir el papel de Sherezade (personaje y narradora principal de la obra mencionada)”, manifestó.

Refirió que Camelia 12 alcanza un inusual equilibrio entre la experimentación literaria y la seducción que ofrece el texto por sí mismo sobre el lector.

En tanto, Pilar Cabrera confesó que galardones como este son muy importantes para los escritores jóvenes, pues les da la posibilidad de tener algo a qué aspirar. Recordó que participó dos veces en el premio y que la novela se titulaba, en 2021, Flores por ti.

“Desde entonces me planteé la novela como una ofrenda amorosa para mi familia. Quizá por eso tiene ese carácter de caja de recuerdos, porque recoge todas esas fotografías habladas, todas esas historias que escuché de mi abuela y de mi madre. Actualmente, escribir es un riesgo, pero es un riesgo muy valioso y trae como resultado la felicidad”.

Rememoró que desde niña quería ser escritora y que su primera novela la escribió a los 11 años en la casa de una de sus abuelas, llevaba por título Al acecho tras la buganvilia.

“Este premio es un sueño, ni más ni menos. Este libro para mí ha sido la oportunidad de atrapar el sueño antes de que se esfumara; también representa la promesa conmigo de seguir escribiendo”, expresó.

Sobre la estructura de la novela, dijo que recuerda, principalmente, la voz de su abuela, quien le contaba reiteradamente historias que eran importantes para ella. Sin embargo, las historias tristes se las contaba una sola vez y están incluidas también en la novela.

“Mi intención al escribir la novela era lograr un texto que fuera ligero y hospitalario, pero descubrí que no podía hacer una estructura sencilla, creo que esa es la clave, los saltos cronológicos constantes. El corazón estructural de Camelia 12 es la novela Mrs. Dalloway (1925), de Virginia Woolf, obra que transcurre en un solo día. Yo traté de afincar en mi novela toda esta caja de recuerdos en un solo día: el 14 de mayo de 1994”, explicó.

La autora concluyó su participación comentando que gracias al Premio “Juan Rulfo” ha podido definir su próximo proyecto de creación literaria, el cual trata de recuperar otras historias de su familia.

