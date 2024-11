Bailarines Y Bailarinas De La Escuela Superior De Música Y Danza De Monterrey Presentan El Cascanueces

Más de 100 estudiantes de las licenciaturas en Danza Clásica y en Danza Clásica, Plan Especial para Varones, de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Esmdm), darán vida a la magia de esta temporada de El Cascanueces, conocido por sus inolvidables personajes y deslumbrantes coreografías.

Al referirse a la presentación, Regina Morales, estudiante del 13.o semestre de la Licenciatura en Danza Clásica y quien interpretará el papel del Hada de Azúcar en una de las funciones, comentó: “Nunca pensé que obtendría este rol y se siente increíble, ya que interpreto un personaje único en donde te adaptas, te diviertes y lo disfrutas”.

Al invitar al público, el maestro Alejandro Jáuregui, exalumno y fundador de la carrera de Plan Especial para Varones de la Esmdm, dijo que El Cascanueces de La Superior es el primer Cascanueces que se presentó en la ciudad, y desde 1986, hasta ahora, se ha celebrado ininterrumpidamente, llevando 38 años en escena.

“Este Cascanueces se ha presentado en todos los teatros de la ciudad, se ha llevado de gira, se ha presentado con artistas invitados y en esta ocasión participan los estudiantes del área de Danza Clásica, incluidos los varones, y ha contado con el apoyo en el montaje de todas y todos las y los docentes del área”, concluyó.

Las funciones se llevarán a cabo el 16 y 17 de noviembre, sábado 16:00 y 20:00 h, y domingo 12:00 y 17:00. El evento se realizará en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey; boletos disponibles en arema.mx/e/11267. Entrada abierta al público en general.

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), invita a todas las familias y amantes de la danza a disfrutar de este espectáculo que se ha convertido en una tradición en la ciudad.

