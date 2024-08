Ars Sonui Interpretará Obras De Sibelius, Fesca Y Thieriot En La Sala Manuel M. Ponce Y En El Museo José Luis Cuevas

En el marco de los ciclos Música Inbal en la Ponce y Música Inbal en los museos, el sábado 24 de agosto a las 18:00 h y el domingo 25 a las 13:30 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y en el Museo José Luis Cuevas, respectivamente, el grupo Ars Sonui dará dos recitales.

El primer día, la agrupación creada hace 25 años tocará las obras En saga (septeto), del compositor Jean Sibelius (1865-1957), poema sinfónico escrito durante el invierno de 1892 y revisado en 1902 para llegar a su versión final, y Septeto núm. 1, Op. 26, de Alexander Fesca (1820-1849), estrenado en mayo pasado. Mientras que, el segundo día, tocará la pieza Octeto, Op. 62, del compositor alemán Ferdinad Thieriot.

Ars Sonui está integrado por Magdalena Hernández Jiménez, Adán Miguel Montes Briones y David Cruz Espinosa, violinistas; el violonchelista Raymundo de Jesús Jiménez Briones; el contrabajista Daniel Mansilla; el clarinetista Francisco Pascual Aquino; el oboísta Julio Vázquez Vals; el flautista Sergio Ávila Franco; el cornista Juan Manuel Hernández Jiménez; el fagotista Víctor Mendoza Núñez, y el pianista Héctor Cruz Espinosa. La agrupación tiene cinco lustros de abordar y difundir la música de cámara en Aguascalientes, principalmente.

Se integra por músicos profesionales y en su repertorio las obras se caracterizan por combinar instrumentos de cuerdas, alientos maderas, metales y piano, formando desde dúos hasta octetos y nonetos, y abarcando diferentes estilos musicales, desde el barroco hasta lo contemporáneo.

Hasta el momento ha estrenado y difundido más de 20 obras en Oaxaca, la Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes.

Ars Sonui obtuvo la beca Pecda Aguascalientes en 2010 y 2015 y en 2013 fue invitado a participar en la Semana Nacional del Trombón. Recientemente obtuvo el estímulo México en escena, en reconocimiento al trabajo hecho en sus 25 años de vida artística. Los dos conciertos de Ars Sonui son organizados por el Inbal y el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

