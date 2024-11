Antonio Russek, Pionero Del Arte Sonoro En México, Comparte Obra Octofónica Inédita En El Museo De Arte Carrillo Gil

En el marco de la Noche de Museos y del 50 aniversario del Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Antonio Russek, pionero del arte sonoro en México, se presentará en este espacio como parte del programa denominado Museaum Sonorum, con una obra octofónica inédita, creada con una ingeniería sonora que incluye ocho canales de audio, el miércoles 27 de noviembre a partir de las 18:00 h.

Por otra parte, Coquín, la obra monumental realizada por Minerva Cuevas e inspirada en Carmen Tejero, esposa de Álvar Carrillo Gil, será intervenida con la proyección de una pieza filmada en 16 mm de la arquitectura y los espacios del edificio.

El programa integrará un performance audiovisual a cargo de Pablo Martínez Zárate, José Luis Rangel y Sharon Aiza Engel sobre el archivo del Museo de Arte Carrillo Gil en tres formatos: el digital mezclado en vivo, la película de 16 mm y diapositivas, todo ello acompañado de música interpretada en vivo.

Sindicato Domina, una banda de improvisación libre, mezclará música electrónica con guitarra eléctrica. MJ Enemy presentará música Ambient y Luis Cleriga cerrará la actividad de Museaum Sonorum con la mezcla de vinilos. La entrada es libre.

Russek comenzó sus estudios en Torreón, Coahuila, donde formó parte de una orquesta infantil tocando el saxofón. Estudió piano con maestros particulares entre 1969 y 1972 componiendo sus primeras piezas para teatro y danza.

Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a componer música para obras de teatro. En 1973 inició la construcción de “objetos musicales”, con la motivación de unir lo sonoro con lo visual.

En 1974 Russek instaló su estudio personal de música electroacústica en la colonia Condesa, convirtiéndose en el primero de ese tipo en todo México. Fundó el Centro Independiente de Investigación Musical y Multimedia (CIIMM) en 1978. A partir de 1981 colaboró con Manuel Enríquez Salazar, quien le encargó una obra para el Tercer Foro de Música Nueva, organizado por el INBAL. En 1982 realizó la obra Estudios para microcomputadora, considerada probablemente la primera pieza electrónica en México para ser interpretada en tiempo real a través de una computadora Apple II Plus.

