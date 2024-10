Animales Domésticos, Salvajes Y Fantásticos Creados Por Artistas Del Grabado Se Presentan En La Muestra Virtual Gráfica Animal

En el marco del Día Mundial de los Animales que se celebra el 4 de octubre desde 1925, el Museo Nacional de la Estampa (Munae) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) llevará a cabo la exposición virtual Gráfica animal en el marco de la Noche de Museos, el miércoles 30 de octubre a las 19:00 h, a través de Flickr del recinto, con el fin de conocer la diversidad de animales que se han abordado en el arte gráfico.

Accesible desde cualquier dispositivo digital, el público encontrará animales domésticos, salvajes y fantásticos plasmados como alegorías o meras representaciones formales de diversos artistas grabadores como Fanny Rabel, Pablo O’Higgins, Francisco Toledo, Abelardo Ávila, Paulina Trejo, entre otros.

Los animales están presentes en el arte desde la prehistoria y la diversidad es amplia, ya que se han plasmado animales míticos, fantásticos o imaginarios, asimismo, algunos de ellos han sido de compañía, domésticos, de granja y de trabajo.

Algunos de estos animales aparecen como figura única o integrados en escenas religiosas, históricas, literarias o fantásticas, pero también existen bocetos morfológicos como los de Leonardo da Vinci y la xilografía El rinoceronte, de Alberto Durero.

La muestra virtual está integrada por una selección de 53 obras, dividida en cuatro núcleos temáticos que intenta representar y visibilizar la constante de la figura animal en la gráfica, a través de propuestas de destacados grabadores que forman parte del acervo del Munae, constituido por más de 13 mil obras.

El público podrá disfrutar de obras como La yunta, de Edelmira Losilla; El niño y el gato, de Manuel Echauri Villaseñor; Pegasos, de Esperanza de Cervantes, y La siesta, de Rolando Herrera, que representan el estrecho vínculo que existe entre el ser humano y los animales, a través de escenas que transcurren en diferentes momentos y circunstancias de la vida, además de dar continuidad a la concientización sobre la importancia del cuidado de todas las especies.

La inclusión de los animales en las obras de arte va mucho más allá de su simple representación, usualmente su presencia está cargada de un significado y simbolismo. Para culturas antiguas, como la siria o egipcia, los animales eran representados como seres divinos, dioses con forma híbrida (animal/humana) que poseían cualidades físicas y espirituales superiores a las humanas. Esto también sucede en las culturas asiáticas, como la hindú, en la que los animales como el elefante (Ganesha) son representados como dioses.

El Día Mundial de los Animales se celebró por primera vez en marzo de 1925 en Berlín, Alemania. Posteriormente, el 4 de octubre en 1929, fue proclamado por la Organización Mundial de Protección Animal, fecha que coincide con el día del santo patrono de los animales, Francisco de Asís.

Muchas de las piezas que se presentan en esta exposición virtual no han formado parte de muestras presenciales, pero gracias al formato digital en que se presentan es posible acercar a públicos de todas las edades, regiones del país y del mundo al arte gráfico, en específico al acervo del Munae.

