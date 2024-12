Amplia Programación De Coreografías Podrá Disfrutar El Público En Línea Durante Diciembre

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, compartirán una selección de estilos dancísticos y propuestas escénicas dirigidas a diversos públicos, las cuales formaron parte de la cartelera de actividades que ofreció la CoND en diferentes espacios, a lo largo del presente año. La serie de presentaciones podrá apreciarse en línea, entre el jueves 5 y el domingo 22 de diciembre, a través del canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Danza (https://www.youtube.com/@DanzaINBAOficial).

La programación dará inicio con el montaje Sonidos que trajo el mar, por parte de Alma Cimarrona Danza Experimental. La agrupación, encabezada por Abraham Santiago-Chiroco y Azhuraby Yadira Sánchez, ofrece esta puesta en escena basada en las manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes de México y otras partes de América. La función en línea de esta obra estará disponible el jueves 5 de diciembre, a las 20:00 h.

El viernes 6 de diciembre, a las 20:00 h, se transmitirá Extinción, de Érika Suárez Cía. de Danza (Veracruz). La pieza conjuga el movimiento depurado y expresivo de la danza contemporánea con la belleza del flamenco experimental para reflexionar en torno al ciclo de vida-muerte que atraviesa y define la existencia de los seres vivientes.

La compañía A Poc A Poc Danza participará en estas funciones virtuales con la obra coreográfica Primer amor, un sistema de sutiles correspondencias. El coreógrafo Jaime Camarena dirige este montaje inspirado en el cuento homónimo del dramaturgo irlandés Samuel Beckett, y el cual describe a manera de precuela el encuentro amoroso de un vago y una prostituta desde un humor trágico. Podrá disfrutarse el sábado 7 de diciembre a las 19:00 h.

También se podrá apreciar Luciérnagas para la oscuridad, del colectivo ASYC/El Teatro de Movimiento, el domingo 8 de diciembre, a las 18:00 h. Dicha agrupación propone una puesta en escena en la que el movimiento ocupa el eje principal, y cuenta con dispositivos sonoros y visuales. La dirección general es de Alicia Sánchez y la dirección artística de Luis Villanueva.

El jueves 12 de diciembre, a las 20:00 h, estará disponible la función virtual del montaje LAK- Versión extrapolada de El lago de los cisnes, por cuenta de la Compañía de Danza Lux Boreal (Baja California). Con dirección de Ángel Arámbula y Henry Torres Blanco; esta obra retoma el emblemático ballet compuesto por Piotr Ilich Chaikovski y presenta un replanteamiento contemporáneo, tanto dancístico como visual.

An-danzaz y Tradi-Sones de México es el título del programa presentado por la Compañía Nacional de Danza Folklórica, bajo la dirección de la maestra Nieves Paniagua y con coreografía de Araceli Carmona. El viernes 13 de diciembre a las 20:00 h, los públicos podrán apreciar este programa dancístico que ofrece una mirada a la raíz de las danzas originarias mexicanas, junto con un muestrario de sones de México y su trascendencia a través del tiempo.

El Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) participará con Telar, tejidos diversos, pieza que se transmitirá el domingo 15 de diciembre a las 18:00 h. El programa está conformado por dos coreografías que ofrecen distintas visiones del mundo: la reposición de la obra Diarios de Rita Berlín, de María Brezzo, y el estreno de Telar, obra de los coreógrafos Yansi Méndez y Luis Galaviz.

El sábado 14 de diciembre a las 19:00 h, las infancias están invitadas a la transmisión de las obras coreográficas Planeta sonido, de Efecto Colibrí Prácticas Escénicas, y En mí, de Flores Teatro Danza y Teatro al Vacío. Ambas piezas son resultado de la participación de estas tres compañías en una residencia en La Granja Centro de Arte, bajo la iniciativa Proyecto Chamaco, la cual promueve el intercambio de experiencias entre artistas y la población infantil del pueblo de Amanalco de Becerra, Estado de México.

Las audiencias infantiles también podrán disfrutar del ballet La niña malcriada (La Fille mal Gardée), a cargo de la Compañía Nacional de Danza, en la función virtual que se transmitirá el jueves 19 de diciembre a las 20:00 h. Esta puesta en escena familiar desarrolla, con algunos tintes cómicos, la historia de amor entre la joven pareja de Lissete y Colás. Con dirección artística de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, la adaptación dancística es de la CND, basada en la obra original de Enrique Martínez, con música de Ludwig Hertel y Ferdinand Herold.

En la recta final de esta programación se incluirán algunas piezas presentadas en el marco de este encuentro que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre en Xalapa, Veracruz. El viernes 20 de diciembre, a las 20:00 h, se podrá seguir la transmisión de Danubio, pieza de pequeño formato en la que danza, música y multimedia dialogan en colaboración con herramientas de inteligencia artificial que generan imagen, espacio y movimiento. La dirección y la coreografía son de Alejandro Chávez Flores (Baja California/CDMX).

Raíces del pueblo, programa presentado por el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, que busca plasmar a través de cantos y danzas tradicionales las costumbres y celebraciones propias de la variada geografía del estado de Veracruz. La función virtual será transmitida el sábado 21 de diciembre, a las 19:00 h.

Finalmente, el domingo 22 de diciembre a las 18:00, esta cartelera digital ofrecerá la presentación De brujas y escobas, obra ganadora del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2024, XLI Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM. Con dirección y coreografía de Paulina Espinosa (CDMX), la pieza invita a la reflexión sobre el peligro de la normalización de la violencia, a través de una metáfora en la que la mujer tiene la facultad de convertir una escoba en un arma de lucha, de poder, de ternura o, incluso, en su propio lecho de muerte.

Consulta cartelera en danza.inba.gob.mx; síguenos en redes sociales @danzainbal; programación sujeta a cambios.

