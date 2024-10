Alicia Reyes, Gran Promotora Del Legado De Alfonso Reyes

La poeta, ensayista y promotora cultural Alicia Reyes, quien de manera amorosa y entregada se dedicó a promover el legado de su abuelo Alfonso Reyes, es recordada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) este 22 de octubre en su quinto aniversario luctuoso.

Alicia Reyes nació en la Ciudad de México el 13 de junio de 1940, fue poeta, narradora y ensayista; estudió el Doctorado en Letras Francesas en La Sorbona y en la Alianza Francesa de París. Fue directora de la Capilla Alfonsina y de la Biblioteca de Alfonso Reyes. Así como del Grupo de Amigos de Alfonso Reyes.

El gobierno de Francia le otorgó en 1977 la condecoración Caballero de la Orden de Artes y Letras, además de haber sido miembro de número del Colegio de Literatura del Instituto Mexiquense de Cultura (1984) y de la Unión Cultural Americana de Buenos Aires, Argentina.

Asimismo, fue miembro fundador de la Academia de Ciencias y Humanísticas, AC, de la Sociedad de Literatura Mexicana y de la Asociación del Café Helénico (Maestro Antonio P. Rivas).

En el campo de la poesía publicó Gráfica panamericana, 1965; Y en la sombra viva, 1968; ¿Qué pasó con las parcas?, 1976; Ambartú, 1984; Tintanueva, 2000; Ante el destino (prólogo de Adolfo Castañón), 2011, y Antología poética (selección y notas de Fernando Corona), 2013.

En su incesante investigación se destaca la Antología de Alfonso Reyes, Clásicos de la Literatura Mexicana, 1979; Cómo apreciar a Alfonso Reyes: cuentos de Alfonso Reyes, 2000; Quijote en mano: ensayos de Alfonso Reyes, 2005.

Algunas de sus obras han sido traducidas al francés, inglés y portugués. Traductora de la poesía de Blaise Cendrars, fue colaboradora de Amatlacuilo, Boletín Alfonsino, Boletín de la Capilla Alfonsina, Boletín de la Universidad de Toulusse, Diálogos, El Día, El Universal, El Sol de México, Excélsior, Historium, La Nación (Argentina), La Prensa (Argentina), Le Monde, Novedades, Nueva Era, Objetivo, Revista Universidad de México, Unomásuno y Vida Universitaria.

Sobre sus ensayos se cuenta con el Anecdotario de Alfonso Reyes, 1968; Diario de Alfonso Reyes (1911-1930), 1969; Presencia de Alfonso Reyes (Homenaje al X aniversario de su muerte), 1969; Cómo apreciar a Alfonso Reyes, 1990; Voces para un retrato, 1991; Alfonso Reyes en Madrid, Monterrey, N.L., 1992.

De su trabajo como cuentista sobresale Sólo un perfume tenue (plaquette); así como las biografías Alejandro de Humboldt. Apuntes biográficos, 1967, y Genio y figura de Alfonso Reyes, Universidad de Buenos Aires, 1976, 2000.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More