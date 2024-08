Abren La Exposición En Las Letras Está La Vida, Dedicada A La Obra Del Estridentista Germán List Arzubide

Luego de un amplio trabajo de investigación en los archivos del escritor y dramaturgo Germán List Arzubide (1898-1998), resguardados por la familia List Crespo, se logró conjuntar las bases de una exposición multidisciplinaria que indaga en 100 años de desarrollo cultural, ideológico, social y pedagógico de México, pero sobre todo en la incansable labor realizada por quien fuera una de las cabezas del movimiento cultural denominado Estridentismo.

El resultado de ello es la exposición Germán List Arzubide (1898-1998). En las letras está la vida, la cual fue inaugurada el jueves por la noche en las salas Monotemáticas y Orientación del Museo Nacional de Arte (Munal), bajo la curaduría de la maestra María Estela Duarte, a quien de esta forma se celebra también al cumplir 50 años de actividad dedicada a la difusión de las artes visuales mexicanas.

La muestra consta de más de 300 piezas, entre pintura, gráfica, escultura y fotografía, así como una amplia colección de marionetas, libros, documentos y periódicos, todos ellos procedentes del archivo personal que resguarda la familia, además de unas 39 colecciones públicas y privadas, pero todas ellas vinculadas directamente con la propuesta estética e ideológica del poeta y periodista estridentista.

Con el apoyo de Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en coordinación con el Museo Nacional de Arte, la exposición fue inaugurada por la coordinadora nacional de Artes Visuales del Inbal, Lluvia Sepúlveda, acompañada por Héctor Palhares Meza, director del recinto anfitrión; María Estela Duarte, curadora del museo y quien encabezó el equipo curatorial; Eleonora List, hija de Germán List Arzubide; y Mariana Canales, representante del Patronato del Munal.

Con la exposición Germán List Arzubide (1898-1998). En las letras está la vida celebramos una vida y un legado: el de List Arzubide, dijo Lluvia Sepúlveda al inaugurar la muestra. Los escritos del homenajeado, “son referencia para conocer los movimientos sociales y los episodios más relevantes del siglo que abarcó su centenaria vida”, dijo.

“Este proyecto, dedicado al dramaturgo, historiador, periodista y diplomático mexicano, reconoce su papel fundamental en la icónica vanguardia estridentista y en la evolución del teatro guiñol, aportando, entre otros aspectos, poemas y guiones surgidos de su espíritu humanista para el desarrollo artístico del país”, dijo.

Destacó que del estridentismo, movimiento literario y artístico que evoca la interrelación de la obra plástica y la palabra poética, aún llegan los cometidos de Manuel Maples Arce, Arqueles Vela, Germán Cueto y Germán List Arzubide, entre tantos más de aquel Café de Nadie en la colonia Roma, cuyas resonancias llegaron hasta Xalapa con la posibilidad de mirar el arte como “nuevo, juvenil, entusiasta y palpitante, que superpone nuestra recia inquietud espiritual”.

En el acto, el director del Munal, Héctor Palhares Meza, calificó la muestra como una muy necesaria y esperada revisión de un personaje literalmente centenario, que reúne los sucesos más determinantes del siglo XX en México, a partir de esa versatilidad que lo llevó al activismo político, al periodismo, la poesía, el teatro guiñol y la radiofonía, entre otras actividades.

En su momento, Eleonora List, hija de Germán List Arzubide, narró diversas anécdotas vividas al lado de su padre, quien —aseguró— desde que yo recuerdo, ya había vivido una vida de muchas aventuras como su participación en las luchas de obreros y campesinos en contra de la dictadura y la explotación laboral, o “jugándose la vida”.

Por otro lado, compartió con los asistentes otra faceta de su padre, ésta en el medio artístico y cultural, en el que, para ella, desde niña, era cotidiano verse rodeada por artistas, como Diego Rivera, quien al conocerla le dio un beso en la mano y le dijo: “Eres el más hermoso verso de tu papá”. Por todas esas anécdotas, dijo, “muy pronto, desde muy niña, aprendí a amar a mi padre”.

La exposición inaugurada está dividida en cuatro segmentos: Nace un revolucionario; Estridentismo; Teatro guiñol y radiofonía, y Un siglo de oposición, los cuales se enriquecen con pintura, escultura, gráfica, fotografía, libros, documentos y una interesante colección de marionetas de guante y títeres, utilizados en el teatro guiñol impulsado por List Arzubide.

Esta selección es tan solo un ejemplo representativo del vasto quehacer del maestro como periodista, promotor cultural y activista, al que se incorpora su innovadora labor en locución y radiofonía. La producción que desarrolló en 100 años de vida es inabarcable, y la riqueza de su herencia inmensa. Gracias a un minucioso estudio del archivo personal del dramaturgo, resguardado por Ady Crespo Weber, se discurrirá por el camino de las letras de México.

La exposición Germán List Arzubide (1898-1998). En las letras está la vida estará abierta al público hasta el 20 de abril de 2025, acompañada de un amplio programa de actividades académicas y artísticas paralelas en las que participan las coordinaciones nacionales de Literatura, Teatro y Música y Ópera, cuya programación se podrá consultar en las redes sociales del museo y en www.munal.mx/es.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More