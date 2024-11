Abren La Convocatoria Del Premio Bellas Artes De Poesía Aguascalientes 2025

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Literatura, y el gobierno del estado de Aguascalientes, mediante su Instituto Cultural (ICA), convocan al Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2025.

En esta convocatoria podrán participar personas escritoras mexicanas o extranjeras —que deberán acreditar su estancia legal en el país durante cinco años como mínimo— con un libro inédito de poemas, de tema y forma libres, escrito en español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (inali.gob.mx/clin-inali/). La obra deberá contar con una extensión mínima de 60 cuartillas. Se define como obra inédita aquella que no ha sido dada a conocer al público por primera vez, total o parcialmente, en cualquier forma o medio.

Las candidaturas al Premio se recibirán vía digital, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 3 de enero de 2025, a las 13:00 h, a través de la Plataforma de Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura: https://sgba.inba.gob.mx/pbal.

El jurado será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas en Literatura: personas escritoras, críticas e investigadoras de reconocida trayectoria y prestigio. El fallo será definitivo e inapelable y se efectuará durante el mes de marzo de 2025.

La persona ganadora recibirá un diploma y la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN), además de la publicación de su obra. El premio es único e indivisible.

Para más información se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y en el portal del INBAL (https://tinyurl.com/mr4exw2p), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx).

Desde 1980, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes —el cual tiene origen en los tradicionales Juegos Florales Aguascalientes, que desde 1931 convocaron a poetas y literatos nacionales, y que en 1968 se transformaron en el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes—, galardona e impulsa, bajo su nombre actual, la creación poética mexicana.

Gracias a la calidad de las obras ganadoras y a la trayectoria de las y los poetas distinguidos, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes cuenta con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Entre las y los poetas que han ganado este premio se encuentran: Juan Bañuelos (1968), José Emilio Pacheco (1969), Óscar Oliva (1971), Eduardo Lizalde (1974), Hugo Gutiérrez Vega (1976), Coral Bracho (1981), Francisco Hernández (1982), Myriam Moscona (1988), Jorge Esquinca (1990), Eduardo Milán (1997), Malva Flores (1999), Héctor Carreto (2002), María Baranda (2003), Javier Sicilia (2009), Balam Rodrigo (2018), César Cañedo (2019), Elisa Díaz Castelo (2020), Rubén Rivera García (2021), Maricarmen Velasco (2022) y Fabián Espejel (2023).

