Abordarán En El Cenidim Las Tendencias Y Aportes En El Estudio De Las Tradiciones Musicales Afromexicanas

Como parte del ciclo de Conferencias 2024 del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), Carlos Ruiz Rodríguez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), presentará la charla Tendencias y aportes principales en el estudio de las tradiciones musicales afromexicanas.

El conferencista ofrecerá un acercamiento a las temáticas, aportes y discusiones en torno al estudio musical afromexicano, distinguiendo los periodos históricos y las regiones que han sido mayormente abordadas; el recorrido abarcará la investigación de los siglos virreinales, el escaso conocimiento que se tiene del México Independiente y la literatura etnográfica sobre las tradiciones vivas de los tiempos recientes.

Carlos Ruiz Rodríguez es maestro en Etnomusicología y doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora como profesor-investigador de tiempo completo titular “C” para el INAH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

La conferencia se transmitirá el 25 de octubre a las 13:00 h por el canal oficial de YouTube del Centro del INBAL. Modera, Christian López-Negrete Miranda, coordinador de Investigación del Cenidim.

