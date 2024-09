A Través Del Arte Fotográfico Revelan La Belleza Arquitectónica Y Ornamental Del Palacio De Bellas Artes En Su 90 Aniversario

La exposición multidisciplinaria 90 Años del Palacio de Bellas Artes: Memoria de Arte y Arquitectura reúne múltiples testimonios de la historia de la construcción del Palacio, así como ejemplos de los importantes eventos artísticos y hasta políticos y sociales que han tenido como espacio las diferentes salas del Palacio de Bellas Artes.

Durante un recorrido especial con personal de distintos centros de trabajo por la exposición 90 años, Palacio de Bellas Artes. Memoria de arte y arquitectura, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez López, señaló: “Sabemos que estamos ante el espacio de arte y cultura más emblemático del país, que identifica a México en el mundo, pero siempre es escudriñar esta memoria, esta relación entre arte y arquitectura; es algo que nos puede apasionar, literalmente”.

Agradeció a quienes dan vida al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y que realizan diversas actividades para que esta Institución sea lo que es: un orgullo para México. “Quiero dar las gracias por lo que hacen todos los días, cada que se levantan y deciden que es un día más de aportar en esta institución”, dijo tras comentar que se realizarán visitas con diferentes grupos de trabajadores para que tengamos un momento para disfrutar, pero sobre todo “saber qué es el Palacio de Bellas Artes, cómo surge y qué es lo que ofrece a los visitantes”.

Al apreciar las imágenes reproducidas en alta resolución, reconoció la labor de la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble que tiene muchas actividades, de las cuales se desprende un trabajo muy importante, a quienes han hecho a lo largo del tiempo memoria, archivo, documentación y que hoy están aquí, haciendo posible que esta exposición sea una de las más emblemáticas.

Por su parte, al dar una breve explicación de las imágenes captadas en diferentes momentos en el recinto, la fotógrafa Lorena Alcaraz reconoció que “es un honor que nos hayan convocado para participar en esta exposición de los 90 años. “Al principio era el Palacio de Bellas Artes, luego fue casi una ciudad, porque aquí trabajan más de 500 personas, comentó Alcaraz quien acompañada de Bernardo Arcos recordó: “Llegamos en el 89, éramos muy jóvenes y luego se volvió una ciudad con muchos rincones y luego se volvió una casa donde hemos estado durante más de 30 años”. En tanto, Bernardo Arcos refirió que ha sido un privilegio trabajar aquí. “Nuestra primera imagen fue en 1989 al tomar la foto oficial de la Sinfónica Nacional, cuando el maestro Luis Herrera de la Fuente era el director.

“Nuestras hijas crecieron aquí, tienen 30 años, y prácticamente se criaron en el Palacio de Bellas Artes, por lo que reconoció que “hemos sido privilegiados por la confianza que se nos ha dado, de trabajar y ser libres de expresar lo que queremos”. Al coincidir con Lorena Alcaraz respecto a las esculturas y pinturas que hay en el interior del máximo recinto, dijo: “Poca gente tiene la oportunidad de estar tan cerca de estos detalles, entonces nuestro trabajo es acercarlos a ustedes. Esta foto, que representa a La música habla sobre la pasión y la libertad, para hacerla se tuvo que colocar un andamio de casi 30 metros en la fachada principal y poder trabajar durante tres o cuatro meses. Es un enorme privilegio poder compartirla con ustedes”.

La muestra está formada por la exhibición, por primera vez, de restos arqueológicos encontrados en el predio donde se levanta el recinto; bocetos de escenografías y vestuarios utilizados en las diferentes puestas en escena que se han presentado aquí, y una serie de fotografías que detallan para la vista del espectador cada rincón, cada escultura, cada obra de ornamentación que reviste el Palacio, como una forma de rendir testimonio de la grande arquitectónica del edificio.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la muestra fue inaugurada el miércoles 24 de septiembre por el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda, y la subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde, acompañados por el director de Arquitectura, José María Bilbao; la gerente del recinto, Silvia Carreño Figueras; y Beatriz Maupomé, coordinadora de la sala El Rincón del Tiempo.

La exposición multidisciplinaria 90 Años del Palacio de Bellas Artes: Memoria de arte y arquitectura está dividida en tres salas. En la sala El Rincón del Tiempo (planta baja) se encuentra la sección Testigos mexicas bajo un palacio que reúne por primera vez 161 piezas arqueológicas encontradas al inicio de la construcción del recinto, así como piezas recuperadas cuando en 1993 se construyó el estacionamiento subterráneo del Palacio.

Se trata de algunos de los hallazgos realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que, junto con una serie de libros, fotos y otros documentos, han permitido conocer más sobre el espacio que hoy ocupa el Palacio. Entre las piezas exhibidas se encuentran platos, ollas, jarras, cajetes, malacates, molcajetes, copas, fragmentos de braceros, sellos, figurillas zoomorfas y antropomorfas, así como esculturas y la vasija de piedra, Cuauhxicalli de Quetzalcóatl.

La segunda sección se encuentra en la Sala Internacional y está formada por más de 50 bocetos originales de diseños escenográficos y de vestuario realizados para diferentes producciones de teatro, ópera y ballet de creadores, como Carlos Mérida, Julio Prieto, Lola Cueto y Antonio López Mancera.

Se acompaña con fotografías y programas de mano de obras de teatro de escritores como Xavier Villaurrutia, Emilio Carballido y Salvador Novo; de conciertos con música de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo; y de exposiciones de José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman, por mencionar algunos que vieron la luz en el Palacio.

Asimismo, reúne documentos que revelan que desde sus inicios, en la cartelera del Palacio se han visto anunciadas importantes producciones operísticas y célebres cantantes nacionales e internacionales, como María Callas, Irma González, Giuseppe Di Stefano, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti; en danza, Guillermo Arriaga, Ana Mérida y Amalia Hernández; y compañías dramáticas donde se vio actuar a María Tereza Montoya, Alfredo Gómez de la Vega, Fernando Soler, así como producciones del teatro infantil impulsado por Clementina Otero y muchos otros artistas, entre ellos el chileno Claudio Arrau y el violinista ruso Jascha Heifetz.

En el tercer piso del recinto se encuentra la tercera sección, en el Museo Nacional de Arquitectura, en donde se presentan más de 50 fotos de amplio formato tomadas por los fotógrafos Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos, quienes a lo largo de tres décadas han escudriñado con sus cámaras cada rincón y cada detalle del Palacio –mármoles, herrería, bronces, esculturas, telón escénico, iluminación, etc.-- para ponerlo al alcance de los visitantes.

A ello se suma la maqueta del Palacio y una serie de bocetos originales realizados por el propio Adamo Boari antes de la construcción del recinto. Además, otros testimonios fotográficos acerca del Palacio de Bellas Artes se presentarán también en las estaciones del Metro Bellas Artes y Auditorio y en la galería Abierta de las rejas de Chapultepec.

La exposición 90 Años del Palacio de Bellas Artes: Memoria de arte y arquitectura se puede visitar en el Palacio de Bellas Artes de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h. Los domingos la entrada es libre.

