公演レポート：ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026
『アナと雪の女王』とヴィランズが彩る、ディズニーの名曲に浸る魔法の夜
ディズニーの名曲をオーケストラとヴォーカリストの共演で楽しむ「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026」。24回目を迎えた今年は「Let It Go ～扉をひらけ」をテーマに掲げ、オーケストラ・ジャパンとニューヨークのヴォーカリスト陣が、ディズニー作品の世界を音楽で描き出す。
『アナと雪の女王』をメインプログラムに据え、『アラジン』や『モアナと伝説の海2』、『ミラベルと魔法だらけの家』、『ターザン』など、世代を超えて愛される作品の楽曲が登場する。
10月10日に大阪で開催された公演は、特別構成の「ミステリアス＆ダーク・スペシャル」。ディズニー作品のヴィランズ（悪役）たちに焦点を当てた演出も加わり、華やかな音楽会にスリリングな彩りを添えた。音楽、映像、照明、そして観客を巻き込む演出が一体となった、魔法の夜の模様をお届けする。
多彩なディズニーの名曲が紡ぐ、心躍る物語
幕開けを飾ったのは、「Beyond（End Credit Version）」（『モアナと伝説の海2』）。力強い歌声が会場に響き渡り、壮大な物語の始まりを告げる。
続く「本当のわたし」（『ミラベルと魔法だらけの家』）では、軽快なデュエットを披露。息の合った歌唱が楽曲の楽しさを引き立て、会場を明るい空気で包み込んだ。
一転して、「愛の導き」（『ライオン・キング２ シンバズ・プライド』）では、しっとりとした歌声が響く。情感豊かに歌い上げるヴォーカリストたちの姿に、観客はじっくりと耳を傾けた。
「ストレンジャーズ・ライク・ミー」（『ターザン』）では、未知の世界に触れるターザンの興奮が伝わる、躍動感あふれる歌唱を披露。ヴォーカリストがペンライトを振ると、客席からも光が揺れ、会場全体が音楽に呼応する。
さらに、「ホール・ニュー・ワールド」（『アラジン』）では、二人の歌声が美しく重なり合う。歌い手たちが見つめる先に広がる景色まで、観客の目に浮かぶようなロマンティックなひとときとなった。
ヴィランズが主役に。ハロウィーンならではの特別演出
「ミステリアス＆ダーク・スペシャル」の幕開けを飾ったのは、東京ディズニーランド®️のエンターテイメント「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン」から『Into the Frenzy（エディット・バージョン）』。
突如、客席の扉からヴォーカリストたちが登場すると、会場から大きな歓声が上がった。マントと仮面を身に着けたヴォーカリストたちは、ハロウィーンの雰囲気にふさわしい装いで観客を魅了。オーケストラのメンバーも仮装で応え、ステージ上の演奏だけにとどまらない特別な空間を作り上げた。
普段とはひと味違う、ミステリアスでダークな世界観。ヴィランズならではの妖しさと迫力あるサウンドが、コンサートに新たな表情を加えていく。
昨年は病気で療養していた指揮者のリチャード・カーシーは、昨年の公演を振り返り、再びこの場に戻ってこられた喜びを語った。長く続く公演だからこそ生まれる、出演者と観客のつながりも感じられる場面だった。
『アナと雪の女王』の世界へ。歌声と光が描く姉妹の物語
第二部では、メインプログラムとなる『アナと雪の女王』の楽曲を披露。冒頭は美しいアカペラのハーモニーで幕を開け、幾重にも重なる歌声がアレンデールの世界へと観客を誘う。
「雪だるまつくろう」では、姉エルサに語りかけるアナの心細さが歌声からにじみ出る。幼い頃の無邪気さと、扉の向こうにいる姉への募る思い。その繊細な感情が、温かな旋律の中に描かれていく。
「生まれてはじめて」では、アナの弾む心と憧れ、エルサの抱える不安と威厳が鮮やかに対比された。同じ朝を迎えながらも、まったく異なる感情を胸に抱く姉妹。二人の心が交差する様子を、ヴォーカリストたちは表現豊かに歌い上げる。
「とびら開けて」では、アナとハンスの軽やかな掛け合いが印象的だ。二人の美しいハーモニーが、恋に胸を躍らせる場面を華やかに彩った。
そして、誰もが知る名曲「レット・イット・ゴー」へ。
エルサが自らの力を解き放つ瞬間、ヴォーカリストの堂々たる歌唱が会場を圧倒する。照明が楽曲の高まりに合わせて変化し、解放された魔法の力が目の前に立ち現れるかのようだ。音楽と光、歌い手の表現が一つになり、エルサの決意を鮮烈に描き出す。歌い終えると、会場からは大きな拍手が沸き起こった。
続く「生まれてはじめて（リプライズ）」では、エルサの自責の念を込めた力強い歌声が胸に迫る。一方、アナからは姉を思う切実な気持ちが伝わり、先ほどまでの華やかな場面とは異なる緊張感が広がった。
重苦しい空気を和らげたのは、「あこがれの夏」。オラフの純粋な心と夏への憧れが会場を温かく包み、思わず笑みがこぼれるようなひとときとなった。
さらに、ブロードウェイ・ミュージカル版の楽曲も披露されるサプライズが用意されていた。映画版とは異なる楽曲を楽しめるのも、今回のプログラムならではの魅力だ。
物語が緊迫感を増す場面では、エルサが追い詰められていく心情を、オーケストラの重厚な響きとヴォーカリストたちの熱演が表現。音楽が緊張感を高め、観客を物語の核心へと引き込んでいく。
一方、アップテンポな「愛さえあれば」では、ヴォーカリスト全員が一体となって会場を盛り上げた。観客も次々と立ち上がり、手拍子と拍手で応える。出演者が客席に歩み寄り、観客とハイタッチを交わす場面もあり、会場の熱気は最高潮に達した。
ただ音楽を聴くだけではない。出演者と観客が同じ空間で喜びを分かち合い、互いの熱量を高めていく。そんな「ディズニー・オン・クラシック」ならではの魅力が際立つ場面だった。
物語の終盤を彩ったのは、温かく鮮やかな世界を描き出す「大氷解（ヴェリー・リプライズ）」。美しいコーラスとオーケストラの響き、そして照明が調和し、作品の世界を鮮明に浮かび上がらせた。演奏が終わると、会場には惜しみない拍手が広がった。
「星に願いを」で描く、会場いっぱいの星空
アンコールでは、ペンライトを手にしたヴォーカリストたちが再び登場。スクリーンにはディズニー作品の名場面をつないだ映像が映し出され、名曲「星に願いを」が始まった。
観客もペンライトを手に、星空を描くように光を揺らしながら歌声を重ねていく。ステージ上の光と客席に広がる無数の光が一つになり、会場全体が幻想的な空間へと変わった。
音楽と映像、光が織りなす光景は、まさにディズニーの魔法そのもの。客席とステージの境界を越え、誰もが一緒にその世界を作り上げていることが感じられる。
そして、スタンディングオベーションが巻き起こる中、金テープが頭上を舞い、華やかなフィナーレを迎えた。
一曲ごとに大きな拍手が送られ、観客の心をつかんで離さない「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026」。オーケストラの豊かな響きとヴォーカリストの表現力に加え、映像や照明を駆使した演出、そして観客を巻き込む仕掛けが、ディズニー作品の魅力を多角的に伝えていた。
お気に入りの楽曲に浸る喜びはもちろん、音楽を通じて物語の感情を追体験できるのも、この音楽会の醍醐味だ。観客と出演者が一体となって生み出す熱気と感動は、単なるコンサートの枠を超えている。
毎年開催され、多くの人々に愛され続けている理由を実感する一夜。ディズニーの魔法にたっぷりと浸る、贅沢な時間となった。
Photo Credit :[Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney]
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