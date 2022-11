Torna A Roma Il Natale Che Vorrei Di Crescere Insieme

"Il Natale che vorrei" spettacolo teatrale nato da un team di specialisti impegnati ad utilizzare il teatro come strumento ludico e pedagogico per i bambini, arriva a Roma il 17 e il 18 dicembre alle 16.30, al Teatro Auditorium SGM in Via Portuense 741. Il team di esperti in psicologia dello sviluppo, in tecniche teatrali adatte ai bambini e in psicomotricità e progetti inclusivi, ha scelto protagonisti di eccellenza per incantare grandi e piccini: niente meno che Babbo Natale e i suoi elfi, tutti intenti a preparare i doni e organizzare la fiabesca partenza per raggiungere tutti i bambini del mondo.

La magia del Natale è perfetta per divertire e sorprendere i bambini mantenendoli in bilico tra realtà e magia, tra favola e tradizione, attraverso uno spettacolo realmente interattivo. In scena cantanti e ballerini coinvolgeranno tutti i presenti con le tecniche del teatro sperimentale e attraverso suggestive coreografie e canzoni dal vivo.

Lo spettacolo è intriso di contenuti educativi, sapientemente calati in un contesto scenografico e meraviglioso: è l'occasione per riflettere in modo semplice e immediato su concetti come il dono, l'accoglienza, l'amore, l'amicizia, temi che contrastano efficacemente i comuni stereotipi e l'egoismo, l'isolamento, la prepotenza, il bullismo. Adatto anche alle scuole, 'Il Natale che vorrei' è ideale per le famiglie che potranno approfittare dell'occasione per mettere al centro del Natale messaggi educativi universali dedicati ai bambini.

Non manca poi l'impegno sociale, lo spettacolo sosterrà la Federazione Gene Aps per la Neurochirurgia Infantile della Fondazione A. Gemelli e le iniziative della Fondazione Bambino Gesù.

Con la regia di Fausto Verginelli, attore e regista con una particolare passione per i temi della prima infanzia, 'Il Natale che vorrei' è prodotto da Crescere Insieme - Esperia, realtà che si occupa di servizi per l'infanzia da più di 30 anni e che mette il teatro, da sempre, al centro del suo modello educativo pedagogico.

