Teatro Carlo Felice presents Pagliacci. Performances run December 22-January 3.

Pagliacci is an Italian opera in a prologue and two acts, with music and libretto by Ruggero Leoncavallo. It is the composer's only opera that is still widely performed. Opera companies have frequently staged Pagliacci with Cavalleria rusticana by Pietro Mascagni, a double bill known colloquially as "Cav and Pag".

Pagliacci premiered at the Teatro Dal Verme in Milan on 21 May 1892, conducted by Arturo Toscanini, with Adelina Stehle as Nedda, Fiorello Giraud as Canio, Victor Maurel as Tonio, and Mario Ancona as Silvio. Nellie Melba played Nedda in London in 1893, soon after the Italian premiere, and it was given in New York on 15 June 1893, with Agostino Montegriffo as Canio.

L'opera è rimandata a data da destinarsi.

Ruggero Leoncavallo

Direttore d'Orchestra, Andriy Yurkevych

Regia, scene e luci, Cristian Taraborrelli

Costumi, Angela Buscemi

Personaggi e interpreti principali

Canio, Francesco Meli ( 22, 27, 29, 3/1)/ Gianluca Terranova ( 23, 30, 2/1)

Nedda, Serena Gamberoni (22, 27, 29, 3/1)/ Angela Nisi ( 23, 30, 2/1)

Tonio, Sebastian Catana (22, 27, 29, 3/1)/ Ivan Inverardi ( 23, 30, 2/1)

Peppe, Matteo Falcier (22, 27, 29, 3/1/) Nico Franchini ( 23, 30, 2/1)

Silvio, Michele Patti (22, 27, 29, 3/1/) Marcello Rosiello ( 23, 30, 2/1)

Orchestra e Coro e Coro di voci bianche del Teatro Carlo Felice

Maestro del Coro, Francesco Aliberti

Maestro del Coro di voci bianche, Gino Tanasini

Nuovo Allestimento Fondazione Teatro Carlo Felice

