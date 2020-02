THE FULL MONTY al TEATRO SISTINA COMUNICATO STAMPA

Peep Arrow Entertainment su licenza esclusiva MTI Europe

presenta

PAOLO CONTICINI e LUCA WARD

con GIANNI FANTONI, JONIS BASCIR

e con NICOLAS VAPORIDIS

THE FULL MONTY - IL MUSICAL

Regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo

Libretto di TERENCE MCNALLY

Musica e Liriche DAVID YAZBECK

Tratto dal film della Fox Searchlight Pictures e scritto da Simon Beaufoy, prodotto da Uberto Pasolini e diretto da Peter Cattaneo

adattamento liriche Francesca Nicotra - Massimo Romeo Piparo

COMUNICATO STAMPA

Con un successo già consolidato, 70 mila spettatori in poco più di 3 mesi di repliche, arriva finalmente a Roma tutta l'energia di "The Full Monty", la divertentissima commedia musicale firmata da Massimo Romeo Piparo, con un cast e un'edizione completamente rinnovati.

Esattamente a vent'anni dalla Prima del Musical di Broadway, l'appuntamento al Teatro Sistina è per giovedì 13 febbraio, quando il pubblico potrà lasciarsi contagiare dal grande entusiasmo di uno spettacolo imperdibile, in cui l'effetto sorpresa è assicurato, grazie a qualche ingrediente "hot", ad un grande allestimento con orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e ad una storia che mantiene intatta la sua attualità. Prodotto dalla PeepArrow Entertainment, lo spettacolo resterà in scena al Teatro Sistina per circa un mese (fino a domenica 8 marzo) prima di proseguire in Tour nei principali teatri italiani, fino a marzo 2020.

"Quando nel 1997 uscì il film The Full Monty, veniva stigmatizzata attraverso la commedia una piaga della società di quell'epoca: la grande trasformazione dell'economia industriale con una conseguente perdita di milioni di posti di lavoro in tutta Europa. La disoccupazione sembrava un fulmine a ciel sereno con cui iniziare a fare i conti. Ebbene riproporre ancora oggi questo titolo ha il sapore amaro della presa d'atto che questi conti non sono ancora chiusi!" -spiega Massimo Romeo Piparo, regista, produttore e autore dell'adattamento italiano- "La incredibile attualità di questo testo fa sentire forte la sua voce ancora nel 2019 e forse ancora di più di allora. Il lavoro E' il tema dei temi . La disoccupazione ha trasformato il nostro Paese come l'intera Europa. Ed ecco che il Musical, genere di intrattenimento popolare per eccellenza, corre a ricoprire il proprio ruolo di "specchio della realtà" proponendo due ore e mezza di puro divertimento lascando riflettere lo spettatore su come a volte basti un'idea, una semplice idea, qualunque essa sia, per dare una svolta alla propria vita. Credendo però in sé stessi. Ecco, se c'è un motivo per non perdere questa commedia ricca di sfumature è proprio la carica esplosiva di autostima e incitazione a reagire che trasmette."

Nei panni degli intraprendenti disoccupati che si improvvisano spogliarellisti per necessità, un cast di grande talento: le star indiscusse del musical italiano degli ultimi anni, Paolo Conticini e Luca Ward, che con la loro verve hanno entusiasmato le centinaia di migliaia di spettatori del musical dei record "Mamma Mia!", Gianni Fantoni, già protagonista nell'edizione del 2013, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis, quest'ultimo al suo debutto assoluto nel Musical. Sul palcoscenico oltre 30 artisti, per dare anima e corpo a questo gruppo di dinamici operai rimasti senza lavoro ma non senza idee. Tra loro, importanti attori della commedia musicale italiana, Sebastiano Vinci, Laura Di Mauro, Elisabetta Tulli e Valentina Gullace, i giovanissimi Christian Roberto e Tancredi Di Marco, cresciuti nella "scuderia" del Sistina e già protagonisti dell'indimenticabile Billy Elliot, e la partecipazione di Paila Pavese, che, oltre ad aver recitato al fianco di attori come Gigi Proietti e Vittorio Gassman, ha prestato la propria voce a celebri personaggi di cartoni animati e film d'animazione, tra tutti Anastasia e Jessica Rabbit.

Il Musical, tratto dall'omonimo film inglese campione d'incassi del 1997, è stato scritto da Terrence McNally e musicato da David Yazbeck, per la regia e l'adattamento italiano di Piparo, racconta una bellissima storia di riscatto sociale: al centro della commedia la vicenda di Giorgio, Aldo, Davide, "Cavallo", Marcello e Davide, un gruppo di disoccupati che, per sbarcare il lunario, decidono di diventare spogliarellisti pur non avendo alcuna esperienza nel "settore". Per la prima volta nella storia di questo titolo, la vicenda è stata spostata dalla Sheffield del film e la Buffalo del Musical, all'italiana Torino, che dopo aver attirato con le sue grandi industrie persone da ogni angolo d'Italia nell'età dell'oro dell'occupazione, adesso fa i conti con la crisi economica e la fine di un'epoca. Con una vita e un salario completamente da reinventare, i 6 operai si rimboccheranno le maniche riuscendo con coraggio e un pizzico di incoscienza a dare una svolta alle loro vite: nonostante la timidezza, il senso di inadeguatezza e le iniziali difficoltà, non solo lo striptease non avrà più segreti, ma riusciranno a conoscere più a fondo se stessi e a ritrovare i valori dell'amicizia e della solidarietà.

Grazie a una colonna musicale trascinante, con l'orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello, il Musical conquisterà il cuore del pubblico perché quella di "The Full Monty" è una storia divertente e al tempo stesso capace di far riflettere, con tanti riferimenti anche all'attualità dei nostri giorni. Senza contare che le spettatrici più "golose" non resteranno di certo deluse: basterà attendere il finale dello spettacolo, quando il gruppo dei mitici disoccupati garantirà per i loro occhi, in un seducente e allegro chiaroscuro, il full monty, "il servizio completo"....

Le scenografie di "The Full Monty" sono di Teresa Caruso, la direzione musicale di Emanuele Friello, i costumi di Cecilia Betona, le coreografie di Roberto Croce, le luci di Umile Vainieri, il suono di Davide Zezza.

Info

https://fullmonty.peeparrow.com/

https://it-it.facebook.com/PeepArrowMassimoRomeoPiparo/

https://www.instagram.com/peeparrow_entertainment/

Ufficio Stampa e Comunicazione

Federica Fresa

stampa@ilsistina.it

federicafresacomunicazione@gmail.com

TOUR:

-dal 13 febbraio all'8 marzo ROMA, Teatro Sistina

-dal 14 al 15 marzo BARI, Teatro Team

-dal 17 al 18 marzo BRINDISI, Teatro Verdi

-dal 24 al 25 marzo MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele

-dal 27 al 29 marzo CATANIA, Teatro Metropolitan

IL CAST

Paolo Conticini

nel ruolo di Giorgio Lucariello (Jerry)

Luca Ward

nel ruolo di Aldo Parisi (Harold)

Gianni Fantoni

nel ruolo di Davide (Dave)

Jonis Bascir

nel ruolo di Cavallo (Horse)

Nicolas Vaporidis

nel ruolo di Marcello (Malcom)

Sebastiano Vinci

nel ruolo di Daniele (Ethan)

Laura Di Mauro

nel ruolo di Vittoria (Viky)

Elisabetta Tulli

nel ruolo di Giò (Georgie)

Valentina Gullace

nel ruolo di Patti Maffei (Pam)

Tancredi Di Marco/Christian Roberto

nel ruolo di Gabriele (Nathan)

con la partecipazione di

Paila Pavese

nel ruolo di Jeanette

Ensemble

Andrea Bratta - Nicolò Castagna - Nico Colucci - Francesco Consiglio

Nico Di Crescenzo - Ilaria Fioravanti - Roberta Giampino - Lorenzo Gitto

Linda Gorini - Luca Paradiso - Emanuela Puleo - Fabrizia Scaccia

con Orchestra dal Vivo - nelle date di Roma e Milano

Emanuele Friello direttore/tastiera

Fabrizio Siciliano Tastiera 1 / Assistente direttore

Bruno Marinucci Chitarra

Guerino Rondolone Basso

Valerio Lucantoni Batteria

TEAM CREATIVO

Teresa Caruso - Scene

Cecilia Betona - Costumi

Roberto Croce - Coreografie

Emanuele Friello - Direzione Musicale

Umile Vainieri - Luci

Davide Zezza - Suono

Orchestrazioni Harold Wheeler Arrangiamenti vocali e musiche di scena Ted Sperling Arrangiamenti dei brani ballati Zane Mark

THE FULL MONTY

TEATRO SISTINA DAL 13 FEBBRAIO

Via Sistina 129, 00187 Roma

www.ilsistina.it

www.facebook.com/teatrosistinaroma

www.twitter.com/teatrosistina

Info e Prenotazioni:

06 4200711 - 392 8567896

prenotazioni@ilsistina.it

www.ticketone.it

www.ilsistina.it

www.facebook.com/teatrosistinaroma

www.twitter.com/teatrosistina

Prezzi Biglietti:

Poltronissima €55,00

Poltrona e I Galleria €50,00

Seconda Galleria €45,00

Terza Galleria €35,00

Orario Spettacoli:

Dal giovedì al sabato ore 21,00

Domenica ore 17,00

Martedì 18 e mercoledì 29 febbraio ore 21,00

Sabato 22 febbraio ore 16.00 e ore 21,00





