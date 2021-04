Salvatore Accardo Will Perform a Concert at Sala Santa Cecila Next Month

On 3 May 2021, Salvatore Accardo will perform at Sala Santa Cecilia.

Performers:

violino - Salvatore Accardo

violino - Laura Gorna

violino - Sofia Manvati

viola - Francesco Fiore

viola - Simonide Braconi

violoncello - Cecilia Radic

pianoforte - Laura Manzini

Programma

Beethoven - Quintetto in do maggiore op. 29

Chausson - Concerto per violino, pianoforte e quartetto d'archi op. 21

Biglietti

Platea: Euro 38

Galleria II Settore: Euro 26

Galleria III Settore: Euro 18

