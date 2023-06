Review: ROME CHAMBER MUSIC FESTIVAL al TEATRO ARGENTINA

Con un grande successo di pubblico si è conclusa al Teatro Argentina di Roma, la 20° edizione del ROME CHAMBER MUSIC FESTIVAL. Per questo importante anniversario il fondatore e direttore artistico, il Maestro Robert McDuffie ha confermato la collaudata e sempre vincente formula di affiancare giovani musicisti emergenti a professionisti affermati. Giovani provenienti da tutto il mondo hanno calcato per quattro applauditissime serate il palcoscenico di uno dei più importanti teatri della capitale che dopo anni di commissariamento è stato trasformato in una Fondazione.

IL MAESTRO ROBERT MCDUFFIE SUL PALCO DEL TEATRO ARGENTINA

Con un programma che ha spaziato tra i più importanti compositori di musica da camera, con quintetti e fino a ottetti, i musicisti chiamati a suonare in questo Festival, hanno regalato al pubblico interpretazioni di altissimo livello. Le composizioni di Schubert, Shostakovich, Mozart, Tchaikovsky, Mendelssohn e fino a John Adams, hanno fatto vibrare le antiche mura del teatro con tutti i loro passaggi, dagli “adagi” agli “andanti” e a tutti gli “allegri”, appassionando un pubblico sempre più vasto dopo le ultime due edizioni minate dalla presenza della pandemia.

Il Maestro McDuffie impugna con incredibile eccellenza un violino Guarnieri del Gesù del 1735 ed è stato protagonista in tre delle quattro serate. I giovani musicisti che si sono affiancati a lui e alternati sul palco, si sono esibiti ognuno in almeno due delle quattro serate. Alcuni di loro provengono dal “Robert McDuffie Center for Strings” della Mercer University a Macon in Georgia. Lo Young Artist Program – Missione Giovani ha per scopo di divulgare la musica da camera che come più volte affermato dallo stesso McDuffie, va esplorata, ascoltata, assimilata. La musica è cultura ed insegna la cosa più importante, la capacità di imparare ad ascoltare. E saper ascoltare, che siano musica, parole, testi, non può far altro che arricchire la nostra conoscenza e la nostra capacità di emozionarci.

Per celebrare il ventennale del Festival, prima di approdare al Teatro Argentina, si sono svolte tre previews in altrettante importanti location della capitale. Il 17 maggio si è tenuto un breve concerto nelle sale del Museo Ebraico di Roma. A seguire, il 1 maggio nella Sala della Protomoteca al Campidoglio e il 5 maggio alla Villa Laetizia ospiti della Signora Anna Fendi.

In questa edizione, per la prima volta, gli organizzatori del Festival hanno voluto assegnare un premio ad uno dei giovani talenti che più si sono distinti nel corso delle varie edizioni. A riceverlo quest’anno è stata la 23enne violoncellista Erica Piccotti.

ERICA PICCOTTI RICEVE IL PREMIO DALLE MANI DEL MAESTRO MCDUFFIE

Nella serata finale è stato invece il Festival a ricevere un importante riconoscimento da parte della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Il Presidente di detta Commissione, l’On. Federico Mollicone ha consegnato al Maestro Robert McDuffie e al Direttore generale Jacopa Stinchelli, una medaglia raffigurante l’imponente facciata del palazzo di Montecitorio a testimoniare il consistente apporto culturale che questo festival porta ogni anno nella nostra capitale. L’appuntamento è ora fissato per il giugno 2024 nuovamente al Teatro Argentina.

L'ON. FEDERICO MOLLICONE CONSEGNA IL PREMIO AL MAESTRO MCDUFFIE E AL DIRETTORE GENERALE STINCHELLI

Questa la lista degli artisti che hanno suonato in questa edizione, oltre ovviamente al Maestro Robert McDuffie:

PROFESSIONALS

Yoonah Kim clarinetto

Elena Matteucci pianoforte

Stefan Jackiw violino

Amy Schwartz Moretti violino

Andrea Lucchesini pianoforte

Guglielmo Pellarin corno

Victoria Chiang viola

YOUNG PROFESSIONALS

Derek Wang pianoforte

Erica Piccotti violoncello

Leonardo Taio viola

Matteo Mizera Viola

Reed Tucker contrabasso

Sarah Carbonare fagotto

Sophia Stoyanovich violin

YOUNG ARTISTS

Alessandro Sacchetti violoncello

Augusta Schubert violino

Caitlyn Dillard violino

Luna Choi violino

Juliana Moroz violoncello

Kinga Wojdalska viola

Moa Glimberg contabassobasso

Naomi Fan violino

Sara Scanlon violoncello

Sebastian Zagane violino

Silvia Gira violoncello

Virgil Moore violino

Wesley O’Brein viola

FOTO DI VIOLA CARNELOS