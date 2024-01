Review: PETER PAN IL MUSICAL al TEATRO BRANCACCIO

Gradito ritorno al Teatro Brancaccio per una versione “riveduta e corretta” di Peter Pan – Il Musical. Sin dal suo debutto nel 2006, lo show aveva già affascinato oltre un milione di spettatori, vantando più di 950 repliche, ed è stato insignito di prestigiosi premi quali il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis.

Il cuore pulsante dello spettacolo è sicuramente la colonna sonora: alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dal mitico album del 1980 Sono solo canzonette raccontano la storia di Peter Pan attraverso brani come Il rock di Capitan Uncino, La fata, Viva la mamma e molte altre, fino alla celeberrima L’isola che non c’è. Tutte sono ri-arrangiate appositamente per questo show da Alex Procacci, che riesce a rendere perfettamente quel sapore rock di una volta, ma allo stesso tempo a dargli un nuovo sound più moderno. Unica nota “stonata” è forse la presenza di diversi cori registrati che a tratti interrompono la magia.

Le redini della regia restano sempre tra le mani di Maurizio Colombi, che apporta molte novità al suo disegno registico. Prima, fra tutte le novità, l’arrivo di due nuovi protagonisti d’eccezione nel cast. Nel ruolo di Peter Pan debutta Leonardo Cecchi, giovane performer italo-americano e star di Disney Channel, che è stato già diretto da Colombi in Aladdin (in cui era sempre protagonista).

I panni e l’uncino del Capitano sono vestiti da Giò di Tonno, famoso nel mondo per essere stato il primo Quasimodo della versione italiana dello spettacolo che ha di fatto aperto gli occhi del nostro Paese e del suo pubblico sulla cultura del musical theater: Notre Dame De Paris. Leonardo Cecchi spicca per le sue doti acrobatiche, ma non sono solo quelle a far “volare” il pubblico: il suo Peter è allo stesso tempo un bambino inquieto e un eroe che potrebbe far battere il cuore di ogni adolescente. Giò Di Tonno ci mostra invece un Capitan Uncino molto diverso da quello interpretato dal suo predecessore, Emiliano Geppetti: se lui era stato un corsaro più “cartoonesco”, diviso tra gli scatti d’ira e gli attacchi di paura per il (Rocco)Coccodrillo, Giò Di Tonno sceglie invece di mantenere un aplomb da gentiluomo inglese, che si lascia trascinare dal gioco dell’Isola che non c’è. Nel cantare l’assolo di Uncino, che è il primo ingresso in scena del Pirata, si intravedono tuttavia alcuni atteggiamenti del Gobbo di Notre Dame che rendono il perfido Capitano un po’ meno cattivo e un po’ più sognatore. Non che sia un male, ma il “sapore” è sicuramente diverso.

Tra gli interpreti spiccano le due voci femminili, Martha Rossi nel ruolo di Wendy e Martina Attili in quello di Giglio Tigrato. La Rossi, col suo fascino da bambola di porcellana, strappa anche qualche risata con alcune piccole sporcature nella voce (altrimenti limpidissima), che vuole ricordare un divertente effetto “bambola assassina”.

Renato Converso, apprezzato attore e comico, interpreta il goffo e simpatico Spugna: pur richiamando l’outfit del personaggio Disney, Converso ci offre una caricatura decisamente attuale del personaggio, che coinvolge sicuramente il pubblico degli adulti in sala, ma è forse meno convincente per i bambini. E benché sia un pirata ubriaco (non a caso si chiama Spugna), indubbiamente ha senso che biascichi, ma non tutte le battute appaiono comprensibili.

I due fratelli di Wendy sono interpretati da Raffaella Alterio, caratterista conosciuta proprio per la sua particolare fisicità, che porta sul palco la vivacità e la curiosità di Michael, mentre Laura Fiorini interpreta splendidamente John, il fratello maggiore, facendoci rivedere il personaggio Disney della nostra infanzia.

Completa il cast Lorenzo Tognocchi, con l’ingrato compito di aprire lo spettacolo vestendo i panni del Cantastorie riprendendo di fatto il look di Edoardo Bennato, autore delle musiche. Tognocchi riusce subito a catturare l’attenzione portando lo spettatore dentro la Londra dell’Ottocento, fatta di tube e pizzi, di passeggiate al parco e di bon ton. Le coreografie, firmate da Rita Pivano, sono suggestive e coinvolgenti, e tutti i performer (protagonisti e ensemble) dimostrano di essere assolutamente a proprio agio anche con il movimento. Tutti, Pirati e Bambini Sperduti, funzionano splendidamente sul palcoscenico, pur con qualche piccola pecca: i Pirati sono poco rozzi (nel cartone lo erano molto), e i bambini eccessivamente “vivaci” per non dire “casinari”. Se all’inizio vederli strepitare e litigare fra loro ci ha donato un bello scampolo di realtà (chi ha a che fare con le scolaresche potrebbe confermare), a volte alcune battute sono decisamente troppo urlate da risultare fastidiose.

La scenografia è imponente, e la scena del volo nella cameretta di Wendy fa emozionare tutto il pubblico in sala. Purtroppo momenti suggestivi come questo si alternano con videoproiezioni minimaliste, scelta a volte opinabile.

Nel complesso , però, finalmente si vede sul palco un prodotto che può competere con i musical Disney in scena nei teatri anglo-americani, e questo nuovo allestimento assurge a tutti gli effetti al titolo di spettacolo, sfuggendo alla dolorosa realtà di essere, di fatto, costruito attorno ad un semplice concept album.

Peter Pan Il Musical sarà in scena al Teatro Brancaccio sino al 21 gennaio per poi proseguire in tour nelle seguenti città italiane:

ANCONA - Teatro Le Muse 3 e 4 febbraio 2024

NAPOLI – Teatro Augusteo 13 e 14 febbraio 2024

BOLOGNA - Europa Auditorium 17 e 18 febbraio 2024

MANTOVA – Pala Unical 20 febbraio 2024

PADOVA - Teatro Geox 24 febbraio 2024

TRIESTE – Teatro Rossetti 27 e 28 febbraio 2024

BRESCIA - Teatro Morato 2 marzo 2024

BARI – Teatro Team 9 e 10 marzo 2024

GALLIPOLI – Teatro Italia 12 marzo 2024

RAGUSA - Cine Teatro Duemila 16 marzo 2024

Alveare produzioni e gli Ipocriti Melina Balsamo

su licenza di Franco Del Lucia Edizioni

presentano

PETER PAN IL MUSICAL

Musiche di Edoardo Bennato

Regia di Maurizio Colombi

SCENOGRAFIE Rinaldo Rinaldi

ASSISTENTE ALLA REGIA Alice Mistroni

DIREZIONE MUSICALE Davide Magnabosco

VOCAL COACH Alex Procacci

COREOGRAFIA Rita Pivano

ASSISTENTE ALLA COREOGRAFIA Francesca Varagnolo

TECNICA ACROBATICA Olga Nuraliyeva

LABORATORIO SCENOGRAFICO Materico

DESIGN AUDIO Donato Pepe

DESIGN LUCI Amilcare Canali

VIDEO DESIGNER Virginio Levrio

COSTUMI Annunziata – Nunzia – Aceto

PARRUCCHE Francesca Scalera

CAST

PETER PAN LEONARDO CECCHI

WENDY MARTHA ROSSI

CAPITAN UNCINO GIÒ DI TONNO

SPUGNA RENATO CONVERSO

MICHAEL RAFFAELLA ALTERIO

JOHN LAURA FIORINI

GIGLIO TIGRATO MARTINA ATTILI

TRITABUDELLA - PETER PAN ALTERNATE GIOACCHINO INZIRILLO

POCHINO BRITNEY KAYLE BADILLA

BOMBOLONE SOFIA PAVANI

PENNINO SARA PORTARO

GEMELLO MANUEL PRIMERANO

GEMELLO DOMIZIANO TONIOLO

CANTASTORIE – cover CAPITAN UNCINO LORENZO TOGNOCCHI

ENSEMBLE – PIRATA DAVIDE NAJJAR

ENSEMBLE – PIRATA FILIPPO TAMPIERI

ENSEMBLE – PIRATA GIAN MARIA PICCIAU