Review: MATILDA IL MUSICAL al TEATRO SISTINA

Debutto in grande stile al Sistina per la prima nazionale di Matilda il Musical tratto dal romanzo di Roal Dahl trasformato per la scena da Dennis Kelly con le musiche e liriche di Tim Minchin. L’adattamento italiano è stato curato da Massimo Romeo Piparo. Sua anche la regia.

Il musical debuttò al Cambridge Theater nel West End il 24 novembre 2011. Dopo il grande successo, inevitabile il trasferimento a Broadway dove rimase in scena per 1555 repliche a partire dall’11 aprile 2017. Diverse compagnie hanno poi portato il musical in tour negli Stati Uniti, in Irlanda, in Australia, Nuova Zelanda, Canada, Corea e Filippine. Nel suo ricco palmarés di innumerevoli premi internazionali, Matilda il Musical annovera 5 Olivier Award, 4 Tony Award, 5 Drama Desk Award e un Grammy.

GIULIA CHIOVELLI e ELENA MANCUSO

Per la versione in scena al Sistina non si può non dare principalmente un grande risalto all’incredibile gruppo di giovani interpreti usciti dall’Accademia del Sistina. Per un musical dal cast formato per lo più da giovanissimi si è notata subito la notevole preparazione di questi ragazzi, spinti da un entusiasmo che solo giovani intraprendenti sanno donare. I giovani dell’ensemble, divisi in due fasce di età, una più giovane, e l’altra di adolescenti, hanno messo a frutto in maniera molto professionale gli insegnamenti dell’Accademia che li ha forgiati e preparati ad affrontare un musical così impegnativo senza perdere un entrata, una battuta o un movimento delle dinamiche coreografie create da Billy Mitchell. Sono stati loro i veri protagonisti dello spettacolo che hanno sostenuto sulle loro spalle sin dal loro primo ingresso in scena. Un grande applauso va a questi giovani ragazzi ma anche ai loro docenti, dando prova della qualità ricercata da Massimo Romeo Piparo nella sua Accademia. Nel ruolo principale la piccola Giulia Chiovelli (si alternerà con Sofia Di Paola e Greta Fronzi) ha entusiasmato con la sua freschezza, spontaneità e la sua voce ben preparata.

GIULIA CHIOVELLI nelruolo di MATILDA con il cast di giovani dell'ACCADEMIA DEL SISTINA

Questo formidabile gruppo di giovani è stato accompagnato da una sempre impeccabile Giulia Fabbri, la Maestra Dolcemiele : con la sua voce da usignolo ha esaltato i due brani da lei interpretati facendoli sembrare molto più belli di quanto non siano in realtà. Ottima anche la prestazione di Matteo Guma, un’altra bella voce nei multipli ruoli del Dottore, dell’Escapologo, di Serge, padre della giovane Dolcemiele e del mafioso russo. I genitori di Matilda sono interpretati da The Pozzoli Family, (Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione) molto ironici ma a tratti eccessivi e poco in sintonia. Giovanni Papagni interpreta Michael, il fratello di Matilda con ironia e con un buon tempismo. Matteo Passini è relegato al ruolo di Rodrigo che si vorrebbe simpatico ma alla fine risulta irritante. Elena Mancuso è la bibliotecaria Mrs. Phelps mentre nel breve ruolo dell’acrobata troviamo Fatima Rosati. Infine (e per scelta voluta) Luca Ward affronta il ruolo en travesti della acida e perfida Preside Trinciabue: le scene con la sua presenza, malgrado la sua professionalità e la inconfondibile calda voce sono risultate le più lente di tutto lo spettacolo, abbassandone troppo la sua frizzante vitalità. Una maggiore attenzione della regia al suo ruolo potrebbe aiutarlo a elevarsi al più effervescente livello riscontrato nel resto dello spettacolo. Si può essere cattivi anche con più verve che a lui è sembrata mancare del tutto. Voler dare troppa rilevanza al nome di un attore che interpreta un ruolo fondamentale ma tutto sommato secondario, non ripaga mai.

GIULIA FABBRI, eccellente Maestra Dolcemiele

La produzione di Massimo Romeo Piparo si attesta comunque ad un ottimo livello, con una elaborata scenografia, coreografie e costumi ripresi dalla versione originale (una probabile imposizione dei produttori inglesi ma eccellentemente eseguite). Essenziale la presenza dell’orchestra dal vivo con la direzione di Federico Zylka: un must non facile da rispettare nei musical in Italia, ma che fortunatamente Piparo cerca sempre di portare nelle sue produzioni. Le luci di Umile Vainieri, malgrado alcuni problemi tecnici riscontrati in questa prima, necessitano di qualche piccolo ritocco: a tratti si è notato uno sbilanciamento di illuminazione sulla scena.

MATTEO GUMA e FATIMA ROSATI

Matilda rimarrà in scena al Sistina fino al 7 gennaio per poi proseguire in tour in Italia. Queste le date sin’ora confermate:

dal 11 al 14 gennaio 2024 - Firenze, Teatro Verdi

21 gennaio 2024 - Torino, Teatro Colosseo

dal 25 al 28 gennaio 2024 - Genova, Politeama Genovese

dal 15 febbraio 2024 - Milano, Sistina Chapiteau

dal 22 al 24 marzo 2024 - Bari, Teatro Team

LUCA WARD e il cast dei giovani dell' ACCADEMIA DEL SISTINA

PEEPARROW ENTERTAINMENT IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO SISTINA

Presentano

MATILDA IL MUSICAL

di Roald Dahl

Musiche e Liriche Tim Minchin

Libretto Dennis Kelly

Versione italiana di Massimo Romeo Piparo

Direzione Musicale Emanuele Friello

Direzione d’orchestra Federico Zylka

Coreografie Billy Mitchell

Disegno luci Umile Vainieri

Suono Stefano Gorini

CAST

Luca Ward Preside Trinciabue

THE POZZOLIS FAMILY (Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli) -genitori di Matilda

Giulia Chiovelli / Sofia Di Paola / Greta Fronzi - Matilda

Giulia Fabbri - Dolcemiele

Matteo Guma - Dottore/Serge/Escapologo

Elena Mancuso - Mrs. Phelps

Giovanni Papagni - Michael

Matteo Passini - Rodrigo

Fatima Rosati - Acrobata

Gabriele Ansanelli / Alex Predinzani - Bruce

Sofia Fronzi / Letizia Asllani / Violante Palma - Alice

Maia Scaffai / Aurora Beddittu / Violante Palma - Amanda

Emma Remelli / Micol Sergi / Marta Brunelli - Violetta

Raphael Cannavacciuolo / Giorgio Ricchiuti - Tommy

Micol Sergi / Silvia Guerra / Chiara Cassiano - Ortensia

Alex Predinzani / Riccardo Gallo - Nigel

Ricardo Gallo / Giorgio Ricchiuti / Tommaso Massa - Eric

Ensemble

Gianluca Cavallaro

Silvia Giacobbe

Paolo Giammona

Ginevra Grossi

Clara Intorre

Giovanni Papagni

Matteo Passini

Fatima Rosati

Roberto Torri

Lucrezia Zizzo

ORCHESTRA DAL VIVO

Federica Zylka - Direttore d'Orchestra / Tastiera 1

Matteo Libutti - Tastiera 2

Simone Gianlorenzi - Chitarra

Stefano Nunzi - Basso e Contrabasso

Stefano Marazzi/Simone Macram - Batteria

Antonio Padovano - Tromba 1

Andrea Di Pilla - Tromba 2

Palmiro Del Brocco - Trombone

Gabriele Pistilli - Reed 1

Fabrizio Dottori - Reed 2

Altea Narici - Violoncello

GIULIA CHIOVELLI e THE POZZOLI FAMILY