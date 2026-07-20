Review: AS YOU LIKE IT al CASALE DEI CEDRATI - VILLA PAMPHILI

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Per celebrare il suo trentesimo anniversario, The English Theatre of Rome presenta una settimana di Shakespeare itinerante, con spettacoli in tre diverse location della città dal 19 al 25 luglio. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Con il gentile sostegno di Casale dei Cedrati, Italy Reads Program della John Cabot University, e del Festival Notti di Cinema, Ford Entertainment presenta The English Theatre of Rome nello spettacolo AS YOU LIKE IT di William Shakespeare.

Prodotto da Gaby Ford, l’inarrestabile anima dell’English Theatre of Rome, e con la regia di Carl Granieri, lo spettacolo vien rappresentato nella sua versione inglese, offrendo al pubblico romano l'opportunità di vivere Shakespeare nella sua lingua originale, in una produzione professionale a ingresso gratuito. Con un ricco cast di attori giovani e molto preparati, la prima serata si è svolta al Casale dei Cedrati a Villa Pamphili. Questa location si è ben adattata alla storia riportando lo spirito quasi rustico di quando queste rappresentazioni venivano fatte nei borghi e nei villaggi inglesi.

Le prossime rappresentazioni avverranno il 20 e 21 luglio sempre al Casale dei Cedrati, il 23 luglio alla John Cabot University e il 24 e 25 luglio al Cinevillage Parco Tevere Marconi. Il cast è compasto da Alberto Albertino, Ingo Arnason, Nicoletta Brunelli, Kate Carr, Angelo Colucci, Alice Corti, Livia Di Pasquale, Roberto Ferrara, Habib Guabintani, Violetta Jackson, Ryan Kolb, Madison Kyle, Deanna Lee, Tommy Maestri, Supreet Mahanti, Duné Medros, Sara Morassut, Davide Pellegrini, Agnese Troccoli e Meli Tsabedze. Dietro le quinte hanno lavorato Annette Angeletti, Asia Anou, Hannah Bonbright, Beatrice De Bonis, Rossella Cetorelli, Nicole Howard, B. Ireland, Kamalpreet Kaur, Caroline Montes, Dayane Mounsib, Alara Ozen, Mithsandi Seneviratne, Giovanni Solinas e Caitlin Stephanie. Le musiche originali sono state curate da Merel van Dijk La produzione ringrazia Chiara Alivernini, Francesco Cochetti, Riccardo Ferrero e Gina Spinelli.

Calendario delle rappresentazioni Domenica 19 luglio – ore 21:00 Lunedì 20 luglio – ore 20:00 Martedì 21 luglio – ore 20:00 Casale dei Cedrati Giardino del Casale Via Aurelia Antica 219, Roma :Giovedì 23 luglio – ore 16:30 John Cabot University Cortile dei Limoni Via della Lungara 233, Trastevere Per accedere al campus sono richiesti la registrazione anticipata e un documento d'identità con fotografia. Venerdì 24 luglio – ore 17:30 Sabato 25 luglio – ore 17:30 Festival Notti di Cinema Parco Tevere Marconi Lungotevere di Pietra Papa, Roma

Ingresso gratuito Durata: circa 2 ore Informazioni e prenotazioni: www.rometheatre.org

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