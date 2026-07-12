Review: TUTTO FA BROAD-WAY al PICCOLO TEATRO GARBATELLA

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La parodia ha sempre avuto un attrattiva particolare con il pubblico sia teatrale che televisivo. Tradizione principalmente britannica, si è poi affermata divenendo una scherzosa abitudine un po’ ovunque. In Italia i precursori di questo genere nell’ambito televisivo furono senza meno i fantastici componenti del Quartetto Cetra: negli anni ’60 con la loro Antologia di Studio Uno riprendevano i grandi successi musicali cambiandone il testo adattandolo a situazioni paradossali ma sempre esilaranti. Attirando il pubblico con delle melodie ben note creavano storie dense di pungente ironia.

La Romeway Company ha creato un altrettanto esilarante spettacolo intitolato Tutto fa Broad-way riprendendo i più grandi successi dei più conosciuti musical adattando i testi ad un libretto pieno di umorismo, sarcasmo e auto-derisione. Cinque ragazzi partecipano a una seduta in stile “alcoolisti anonimi” solo che la loro dipendenza non è all’alcol ma dal bisogno irrefrenabile di dover cantare una canzone di un musical non appena una parola, un nome, un concetto ricordi loro un particolare successo. Vengono snocciolati brani da Les Miserables, Chicago, Wicked, Mamma Mia!, Hamilton, Aggiungi un posto a tavola, Grease, The Greatest Showman e moltissimi altri. Ed ecco che Popular diviene Poveri – status degli attori di musical- Il Fantasma dell’Opera diviene Il Fantasma della suocera, Defying Gravity cambia in Sennò m’ingravidi, un inno alla contraccezione per due attori innamorati che non possono permettersi una genitorialità. In fondo al mar diventa In fila al CAF, una scomoda realtà per gli attori con partita IVA e così via tra allusioni, satira e colpi bassi.

Il testo scritto da Tiziana De Amicis, Veronica Nolte e Eric Paterniani intrattiene, è pieno di doppi sensi senza mai diventare volgare toccando i più svariati temi della tragicomica vita di chi ha un sogno e non vuole rinunciarci per nessun motivo.

Nel palcoscenico del Piccolo Teatro Garbatella, Mirko Basile, Tiziana De Amicis, Irene Egidi, Eric Paterniani e Maria Vittoria Piconi si sono divertiti e hanno divertito.

Tutti i cinque affiatatissimi attori hanno dato una prova canora decisamente di prima linea. Si sono cimentati senza paura in quei brani che siamo abituati ad ascoltare negli innumerevoli cd degli Original Broadway Cast dalle grandi voci di Broadway, senza perdere una nota, anche in quegli acuti finali di canzoni come Defying Gravity o Phantom Of The Opera.

Il prossimo incontro con la Romeway Company sarà a settembre con un revival del musical Rent di cui cade il 30° anniversario proprio quest’anno. Sarà in scena dall’11 al 13 settembre al Teatrobasilica a Roma. Un appuntamento da non perdere.

ROMEWAY COMPANY

Presenta

TUTTO FA BROAD-WAY

Di Tiziana De Amicis, Veronica Nolte e Eric Paterniani

Regia di Veronica Nolte

Direzione musicale di Mirko Basile

Coreografie di Irene Egidi

Costumi di Giuseppina di Giannantonio

Cast

Mirko Basile

Tiziana De Amicis

Irene Egidi

Eric Paterniani

Maria Vittoria Piconi

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