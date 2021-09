PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE del teatro Sala Umberto

In una Sala Umberto con purtroppo ancora alcune sedute bloccate dagli eleganti cordoncini dorati per il distanziamento, si è svolta la presentazione della nuova stagione teatrale 2021/2022

Una forte emozione ha pervaso la sala ad ogni intervento: che fosse il direttore artistico Alessandro Longobardi, gli attori, produttori o i registi degli spettacoli presentati, la voglia di tornare in scena era altrettanto vivida di quella di chi sedeva in platea pronto ad applaudire.

La ripresa dell'attività della Sala Umberto presenta una grande varietà di spettacoli che spaziano dal teatro classico, al musical, alla stand up comedy, la commedia e il dramma. Durante i vari interventi e presentazioni di ogni singolo show si è rilevato un tema di sottofondo ricorrente, la femminilità e la condizione della donna nella società odierna. Molti spettacoli hanno infatti per protagoniste donne di ogni genere impegnate in diversi aspetti della vita ma con un impegno comune, quello di raggiungere la loro affermazione come esseri paritari e non subordinati. Titoli come Fiori d'acciaio ispirato al famoso film, o No Wags, storia di una squadra di calcio femminile. Altro titolo Taddadrite, storia di tre sorelle che si confrontano durante una veglia funebre e ancora L'anello forte con le testimonianze di tante donne raccolte negli anni da Nuto Rivelli, tutti questi e altri spettacoli hanno come denominatore comune la donna in tutte le sue sfaccettature. Senza dimenticare il ritorno di Fiesta, lo show dedicato al mito di Raffaella Carrà che ora acquista uno spessore tutto particolare dopo la sua scomparsa. Accanto a questi titoli una interessante varietà di titoli di cui riportiamo qui di seguito il calendario completo.

In conclusione Alessandro Longobardi ha sottolineato l'importanza del sostegno di cui il teatro ha un assoluto bisogno in questo momento dopo 18 mesi di inattività, quello del pubblico pagante: da qui l'accorata richiesta di evitare la richiesta di biglietti omaggio.

CALENDARIO STAGIONE 2021-2022

21 - 25 settembre 2021

EDOARDO SYLOS LABINI

IL SISTEMA

adattamento teatrale di Angelo Crespi

tratto dall'omonimo libro di Alessandro Sallusti e Luca Palamara

pubblicato da Rizzoli

con Simone Guarany

scene e costumi Laura Giannisi

graphic designer Beatrice Buonaiuto

video Nicola De Toma

disegno luci Luca Barbati

musiche originali Giacomo Vezzanir

regia di EDOARDO SYLOS LABINI

28 settembre - 10 ottobre 2021

GIORGIO COLANGELI | VINCENZO DE MICHELE | VALENTINA PERRELLA

L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU'

di Luigi Pirandello

EDIZIONE DEL CENTENARIO 1919-2019

con Cristina Todaro | Alessandro Giova | Alex Angelini | Alessandro Solombrino | Giacomo Costa

foto Luana Belli, grafica Ruggero Pane, video David Melani

ufficio stampa Rocchina Ceglia, direttore di produzione Sofia Grottoli

distribuzione Stefano Pironti - Chiediscena, organizzazione Laura Cuomo - Cinzia Storari

scene Laura De Stasio, realizzazione scene Umberto Pischedda

costumi Giulia Pagliarulo, disegno luci Daniele Manenti, direzione di scena Cristian Carcione

con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali

regia GIANCARLO NICOLETTI

produzione I Due della Città del Sole & Altra Scena

14 - 17 ottobre 2021

ELDA ALVIGINI | DANIELA CALÒ | CLAUDIA CAMPAGNOLA |CRISTINA CHINAGLIA

BARBARA CIACCI | FLORIANA CORLITO |VANESSA CREMASCHI

MARIACHIARA DI MITRI | BARBARA FOLCHITTO | ROBERTA GENTILI

CHIARA GIONCARDI | GIADA LORUSSO | EGIDIO MARCHITELLI |

CARLOTTA PIRAINO | ROBERTA POMPILI | SILVIA SIRAVO | CHIARA TOMARELLI

NO WAGS: IL CALCIO (NON) È UNO SPORT PER SIGNORINE

lighting and sound designer Mimmo De Mattia

scritto e diretto da PIJI SICILIANI

19 - 21 ottobre 2021

MARCO SIMEOLI

MANCA SOLO MOZART

da un'idea di Marco Simeoli

e tratto da una storia vera

scene di Alessandro Chiti, costumi Marco Maria Della Vecchia, luci Marco Laudando, collaboratore alla regia Andrea Vellotti, foto di scena Francesco Nannarelli

Si ringraziano Luigi Baccaro, Marco Cavallaro, Felice della Corte, Antonello Pascale

scritto e diretto da ANTONIO GROSSO

produzione Altra Scena

22 - 24 ottobre 2021

MASSIMO DE MATTEO | FRANCESCO PROCOPIO | ANGELA DE MATTEO

MURATORI

di Edoardo Erba

musiche Floriano Bocchino, costumi Alessandra Gaudioso, scene Luigi Ferrigno

luci Salvatore Palladino, aiuto regia Giordano Bassetti

assistente scenografo Sara Palmieri, assistente alla regia Roberta Rossi Scala

si ringraziano Teatro Bellini, Théâtre de Poche

regia PEPPE MIALE

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

26 ottobre - 28 novembre 2021

FABIO CANINO

FIESTA

scritta da Roberto Biondi, Fabio Canino, Paolo Lanfredini

con

DIEGO LONGOBARDI

SANDRO STEFANINI

Simone Veltroni | Antonio Fiore

costumi Maria Sabato, scene Giacomo Celentano

movimenti coreografici Cristina Arro' (Ispirati alle coreografie originali di Gino Landi)

regia Piero di Blasio

produzione OTI - Officine del Teatro Italiano

30 novembre - 5 dicembre 2021

DONATELLA FINOCCHIARO | CLAUDIA POTENZA | LUANA RONDINELLI

TADDRARITE

Pipistrelli

aiuto regia Silvia Bello

musiche Ottoni Animati e Roberta Prestigiacomo, tecnico luci Alberto Tizzone

costumi Francesca Di Giuliano, coordinatrice artistica Monica Manfredi

organizzazione Marcella Santomassimo amministrazione Sabrina Competiello

testo e regia LUANA RONDINELLI

produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni

7 - 19 dicembre 2021

GIOVANNI SCIFONI

SANTO PIACERE 2.0

di Giovanni Scifoni

supervisione artistica Daniele Monterosi

produzione OTI - Officine del Teatro Italiano

11 - 23 gennaio 2022

MARIA BOLIGNANO | FRANCESCO PROCOPIO | ENZO CASERTANO

GIUSEPPE CANTORE

NON CI RESTA CHE... RIDERE

scene Luigi Ferrigno

light designer Luigi Ascione, grafica Max Laezza

scritto e diretto da ANTONIO GROSSO

produzione Opera

25 gennaio - 6 febbraio 2022

GIANLUCA GUIDI

GIUSEPPE MANFRIDI

IL CASO TANDOY

commedia in due tempi

scritto e diretto da MICHELE GUARDÌ

produzione Francesco Bellomo per Corte Arcana Isola Trovata

8 - 20 febbraio 2022

TOSCA D'AQUINO | ROCÍO MUÑOZ MORALES | EMANUELA MUNI

EMY BERGAMO | MARTINA DIFONTE | GIULIA WEBER

FIORI D'ACCIAIO

di Robert Harling

regia MICHELA ANDREOZZI - MASSIMILIANO VADO

produzione Francesco Bellomo per Corte Arcana Isola Trovata

22 - 27 febbraio 2022

LAURA CURINO | LUCIA VASINI

L'ANELLO FORTE

dall'omonimo testo di Nuto Revelli

musiche originali Paolo Perna, scene e costumi: Beatrice Scarpato

drammaturgia, regia spettacolo e video ANNA DI FRANCISCA

produzione Il contato del Canavese/Teatro Giacosa di Ivrea - Teatro stabile di Torino

in collaborazione con

Fondazione Nuto Revelli - Archivi del Polo del '900 - Archivio Nazionale Cinema Impresa

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Associazione Gloria Lunel

1 - 6 marzo 2022

ROBERTA CARONIA

GIULIETTA

(dal racconto Giulietta- ed. Diogenes Verlag 1989 / il Melangolo, 1994)

di Federico Fellini

adattamento teatrale di Vitaliano Trevisan

(da un'idea di Valter Malosti)

scene Paolo Baroni, luci Francesco Dell'Elba, costume Patrizia Tirino, marionette Gianni Busso

musiche originali Giovanni D'Aquila, progetto sonoro Valter Malosti

ricostruzione e rielaborazione del suono Fabio Cinicola

assistente alla regia Alba Manuguerra

uno spettacolo di VALTER MALOSTI

produzione TPE - Teatro Piemonte Europa

8 - 13 marzo 2022

CHIARA FRANCINI | ALESSANDRO FEDERICO

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame

regia ALESSANDRO TEDESCHI

produzione Pierfrancesco Pisani - Isabella Borettini per Infinito Teatro

in collaborazione con Argot Produzioni

14 - 16 marzo 2022

MONICA NAPPO

L'ESPERIMENTO

di Monica Nappo

regista assistente Elena Gigliotti

17 - 20 marzo 2022

FLAVIO INSINNA E LA SUA PICCOLA ORCHESTRA

LA MACCHINA DELLA FELICITA'

Ricreazione

di Marco Perrone, Marco Presta, Franco Bertini, Fabio Toncelli, Flavio Insinna

con la partecipazione live della sua PICCOLA ORCHESTRA

Direzione Musicale Angelo Nigro

Scritto e diretto da FLAVIO INSINNA

produzione OTI - Officine del Teatro Italiano

22 marzo - 3 aprile 2022

SIMONE CRISTICCHI

PARADISO

DALLE TENEBRE ALLA LUCE

dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

scritto da Simone Cristicchi in collaborazione con Manfredi Rutelli

musiche di Valter Sivilotti, Simone Cristicchi, canzoni di Simone Cristicchi

videoproiezioni Andrea Cocchi, disegno luci Rossano Siragusano

aiuto regia Ariele Vincenti

regia di SIMONE CRISTICCHI

produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Accademia Perduta Romagna Teatri, Arca Azzurra, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato con il sostegno di Regione Toscana

5 - 17 aprile 2022

BIAGIO IZZO

TARTASSATI DALLE TASSE

scritto e diretto da EDUARDO TARTAGLIA

produzione Tradizione eTurismo - Ente Teatro Cronaca

produzione esecutiva A.G. Spettacoli

19 - 24 aprile 2022

MARISA LAURITO | GUGLIELMO POGGI | GIANCARLO NICOLETTI | LIVIO BESHIR

PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI

di Giuseppe Patroni Griffi

regia GIANCARLO NICOLETTI

produzione Altra Scena in collaborazione con Sycamore T Company

26 aprile - 1 maggio 2022

ETTORE NICOLETTI | FEDERICO ANTONELLO | FRANCESCO ARICÒ

PAOLO GARGHENTINO | GABRIO GENTILINI | YURI PASCALE LANGER

MICHAEL HABIBI | NDIAYE ANGELO DI FIGLIA | SAMUELE CAVALLO

THE BOYS IN THE BAND

di Mart Crowley

traduzione e adattamento di Costantino della Gherardesca

regia di GIORGIO BOZZO

produzione The Singing family

3 - 15 maggio 2022

VANESSA SCALERA | ANNA FERZETTI | DANIELA MARRA | PIER GIORGIO BELLOCCHIO

OVVI DESTINI

foto Luana Belli, grafica Elena Ciciani, video David Melani, ufficio stampa Rocchina Ceglia distribuzione Stefano Pironti, organizzazione Giancarlo Nicoletti - Cinzia Storari

scene e costumi Alessandra De Angelis - Giulio Villaggio

disegno luci Giuseppe Filipponio musiche Paolo Vivaldi

aiuto regia Flavia Rossi

drammaturgia e regia FILIPPO GILI

una produzione Altra Scena & Argot Produzioni

con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali

17 - 30 maggio 2022

BARBARA FORIA

VOLEVO NASCERE SCEMA! (...per non andare in guerra!)

Di Barbara Foria, Fabrizio Testini, Alessandro Clemente, Alberto di Risio, Stefano Vigilante

regia di CLAUDIO INSEGNO

produzione OTI - Officine del Teatro Italiano

-----------------------

INCURSIONI

30 ottobre 2021

ANNAGAIA MARCHIORO

#POURPARLER

di Giovanna Donini, Annagaia Marchioro e Gabriele Scotti

costumi NCSP

video NDR e Slap Tv

produzione Brugole&Co





13 novembre 2021

PINO STRABIOLI

SEMPRE FIORI MAI UN FIORAIO!"

omaggio a Paolo Poli

con Marcello Fiorini alla fisarmonica

Video Edoardo Paglione

Produzione Altacademy produzioni

20 novembre 2021

ANTONELLO AVALLONE

NOVECENTO

di Alessandro Baricco