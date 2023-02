Feature: IN SCENA! FESTIVAL DI TEATRO ITALIANO A NEW YORK

Kairos Italy Theater

In collaborazione con

KIT Italia

e

Casa Italiana Zerilli-Marimò at NYU

presenta

In Scena! Italian Theater Festival NY 2023

Annunciati gli artisti in cartellone

1-16 Maggio nei cinque distretti di New York City

e a Boston, Los Angeles, Detroit e San Diego

La Kairos Italy Theater di New York, KIT Italia e Casa Italiana Zerilli-Marimò at NYU presentano la 10° edizione di In Scena! Italian Theater Festival NY, il festival di teatro italiano nei cinque distretti di New York (gli spazi saranno annunciati a breve), dal 1° al 16 maggio p.v. Quest'anno il festival tornerà anche a Boston, arrivando per la prima volta a Los Angeles, Detroit e San Diego. L'ingresso a tutti gli spettacoli (in italiano, con sopratitoli in inglese) ed eventi del festival è GRATUITO. Maggiori informazioni su www.inscenany.com.

Ogni anno In Scena! presenta a New York una rassegna del miglior teatro italiano, introducendo produzioni che hanno già girato in Italia, letture di testi italiani in traduzione, incontri e scambi tra artisti italiani e internazionali. In fine ultimo è la promozione del teatro e degli artisti italiani presso il pubblico newyorkese, nonché la costruzione di un ponte fra la scena artistica italiana e statunitense.

In Scena! 2023 in collaborazione con il prestigioso Premio Hystrio, presenta inoltre due residenze per altrettanti autori teatrali, che lavoreranno sui rispettivi testi, tradotti in inglese, con due autori Italoamericani con base a New York. A seguire il festival, la Kairos Italy Theater presenterà al The Tank di New York la produzione di uno dei vincitori del Premio Mario Fratti, assegnato annualmente ad un testo italiano mai messo in iscena.

In Scena! 2023 - Programma

I AM SO MUCH BETTER IN PERSON (DAL VIVO SONO MOLTO MEGLIO)

Con Paola Minaccioni, Musica Dj Coco, Regia Paola Rota

I personaggi dell'iconica attrice televisiva, cinematografica, radiofonica e teatrale Paola Minaccioni sono apparsi prima nei media italiani, offrendo una panoramica dei nostri tempi. Lo spettacolo è appunto la surreale sequenza di quelli che incarnano dubbi, paure e nevrosi del mondo di oggi. Paola Minaccioni si nasconde e rivela sé stessa in questi personaggi, guidata dalle note di DJ Lady Coco. E descrivere un tale spettacolo è veramente impossibile, perché dal vivo è molto meglio.

ONLY MOZART IS MISSING (MANCA SOLO MOZART)

Basato sulla vera storia del nonno di Marco Simeoli

Scritto e diretto da Antonio Grosso, Regia Marco Simeoli

Scene Alessandro Chiti, Costumi Marco Maria Della Vecchia

Marco Simeoli porta sul palco, con parole e musica, le tante storie del nonno, fondatore del più importante negozio di musica a Napoli, MUSICA SIMEOLI. Ricordi della Belle Époque, della seconda Guerra mondiale, del boom economico degli anni Sessanta e la grande illusione degli anni Ottanta prendono vita attraverso i molti famosi clienti di Musica Simeoli, come Totò, Roberto Murolo, Renato Carosone, Riccardo Muti, Pino Daniele e Massimo Troisi.

THE GREAT WAR OF THE GUMMY BEARS (LA GRANDE GUERRA DEGLI ORSETTI GOMMOSI)

Testo e regia Angelo Trofa

Con Valentina Fadda & Leonardo Tomasi

Presentato da Batisfera

"Teatro da tavolo" per 25 spettatori alla volta. La nazione degli Orsetti Gommosi si risveglia dal suo pacifico torpore per intraprendere una guerra senza speranza: attaccheranno la confinante nazione dei Dinosauri. Lo scontro si risolverà necessariamente a favore di questi ultimi, l'esercito degli Orsetti Gommosi sarà sbaragliato e della loro nazione non resterà nulla.

D.D.D! DONNE DONNETTE DONNACCE

Teatro, regia e coreografia Tiziana Troja

Con Tiziana Troja, Michela Sale Musio, Angelo Trofa, Valentina Fadda, Michele Sarti

Musiche originali e arrangiamenti di Davide Sardo

Costumi Filippo Grandulli, Production manager Federica Troja Assistenti di produzione Carla Collu e Consuelo Melis

Presentato da Lucidosottile

Due attrici che compongono un duo comico sull'orlo di una crisi di nervi tentano di riproporsi in un nuovo progetto artistico, questa volta in veste individuale. Confidenze, rivalità, ipocrisia, cliché e colpi bassi del mondo dello spettacolo, in una commedia autoironica e brillante con finale a sorpresa.

LUISA

Di e con Bruna Braidotti

Presentato da Compagnia di Arti e Mestieri

Luisa è una donna sola, in un bagno davanti ad un specchio. Ripercorre la sua vita e nei flash della memoria compare la sua infanzia, la violenza sessuale subita nell'infanzia da parte del padre. Il fantasma del passato in ogni uomo che incontra. Solo il ricordo della madre le permetterà la risalita verso se stessa.

WE, PUPPETS Story of a life shattered by racism

(NOI, PUPAZZI Storia di una vita sconvolta dal razzismo)

Di e con Marco De Simone

Presentato da Associazione Campania Danza

Il marionettista Saul fa sognare I propri compaesani attraverso le storie che inventa e mette in scena per loro. L'avvento delle leggi razziali del '38 getta l'orrore nella sua vita e in quella di migliaia di persone, ma i suoi pupazzi continuano a raccontare le storie a chi fugge e si nasconde con lui, offrendo loro l'opportunità di distrarsi, commuoversi e sorridere. A dispetto dell'inaccettabile realtà che li circonda.

LITTLE FUNERALS (PICCOLI FUNERALI)

Di Maurizio Rippa

Con Maurizio Rippa (voce) e Amedeo Monda (chitarra)

Presentato da 369gradi

Piccoli Funerali è una partitura drammaturgica e musicale che alterna un piccolo rito funebre ad un brano dedicato a chi se ne è andato. Momenti intimi e personali, che trovano forza nella musica. Ogni brano è un gesto che riporta ad una memoria. Uno spettacolo commovente e dolcissimo capace di accogliere il dolore e trasformarlo in rinascita.

MUBARAK'S NIECE (LA NIPOTE DI MUBARAK)

Written by Valentina Diana, Directed by Vinicio Marchioni

Performed by Marco Vergani

Presented by Anton

Egitto: un paese con coordinate politiche ed economiche distanti da quelle occidentali. Una figura come tante, "invisibile nel mondo", uno speaker radiofonico spiantato, diventa amico di Abdul, l'Egiziano che vende kebab nel suo negozio pieno di cartoline dall'Egitto. Il rapporto fra i due si capovolge diventando grottesco, mentre lo spettatore capisce che ci sono molte possibili versioni di ogni storia. Dov'è la verità?

Nel 2013 Kairos Italy Theater, la compagnia teatrale italiana di New York e KIT Italia, hanno creato In Scena! Italian Theater Festival NY, primo festival di teatro italiano nei cinque distretti di New York. La prima edizione è stata inserita come evento ufficiale dell'Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, del Ministero degli Affari Esteri e dell'Ambasciata italiana a Washington, D.C.. L'evento si è quindi ripetuto annualmente.

Calendario dettagliato e aggiornamenti su www.inscenany.com