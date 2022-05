BWW Previews: ROMAEUROPA FESTIVAL 2022

Nella splendida cornice di Villa Massimo a Roma, sede della Accademia Tedesca di Roma, è stato presentato il programma della prossima edizione del Romaeuropa Festival 2022.

Un'edizione ricca di importanti eventi, prestigiose compagnie e spettacoli che arriveranno a Roma da tanti paesi diversi. In un periodo storico così travagliato, dopo la lunga pandemia e la guerra nel nostro continente, l'urlo di una cultura ferita e spesso trascurata si deve fare sempre più forte per portare speranza di pace e di costruzione.

il Presidente Guido Fabiani e il Direttore Generale e Artistico Fabrizio Grifasi hanno introdotto agli ospiti e alle autorità presenti, i dettagli del programma di questa trentasettesima edizione ma soprattutto l'importanza del dialogo tra i popoli attraverso la musica, l'arte e la cultura come mezzo per unire e per sopperire alle divisioni che stanno caratterizzando gli eventi degli ultimi anni.

Artisti e artiste provenienti dai cinque continenti porteranno a Roma i loro lavori che spazieranno in tutte le discipline: danza, prosa, arti visive, musical, tutte rappresentate in un dialogo culturale universale destinato a raggiungere anche chi a questo grido è divenuto sordo.

Il programma presenta una serie di interessanti commistioni temporali e interdisciplinari inaspettate proprio a dimostrare che l'arte non ha limiti: ed ecco che Schubert si ritrova a dialogare con il genio di Pete Harden, il poliedrico musicista compositore inglese o i madrigali di Claudio Monteverdi vengono rivisitati da Jesse Kanda, solo per citare due esempi. Tutti prestigiosi i nomi che si alterneranno sulle scene romane come i coreografi di fama mondiale James Thierrée, Marcos Morau, Roduan Mriziga e Jefta Van Dinther o performer come Suzanne Vega, Marco Quaglia, Dorotheé Munyaneza, Monica Piseddu e tantissimi altri.

Tutte le informazioni, incluso l'intero programma scaricabile di questa edizione del festival, sono disponibili a questo link:

https://romaeuropa.net/festival/

Per l'acquisto dei biglietti, i pass o le agevolazioni giovani si può consultare il seguente link:

https://romaeuropa.net/box-office/

Il Festival si svolgerà in 18 spazi diversi della capitale: tra questi l'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone", i Teatri Argentina, Vascello e Vittoria, Villa Medici, al Maxxi e all ex-Mattatoio.

Una lunga serie di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età assolutamente da non perdere.

L'Opera Da Tre Soldi con i Berliner Ensemble

Madrigali Guerrieri et Amorosi

Mriziga_ Munyaneza

ROOM di James Thierrée