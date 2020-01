BWW Previews: Inizia A Bologna La Tournée Nazionale Del Musical GHOST, Prodotto Da Show Bees E Con La Regia Di Federico Bellone

Questa sera, 25 gennaio, debutterà al Teatro EuropAuditorium di Bologna il musical GHOST, il cult movie della Paramount Pictures che dagli anni '90 ha commosso generazioni di spettatori adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, con la regia di Federico Bellone.

Il produttore dello spettacolo Gianmario Longoni ha introdotto così il musical durante la presentazione a Roma: "E' una storia d'amore connotata da un forte contraltare comico, e dal punto di vista musicale la scelta della produzione originale è stata quella di ricreare l'atmosfera degli anni ottanta e novanta. Si sente molto l'afflato musicale di quegli anni"

Arcinota la trama: le vite di Sam (Mirko Ranù), bancario di New York, e Molly (Giulia Sol), giovane artista, vengono sconvolte dall'omicidio di lui. Sam si ritrova ben presto fantasma e per manifestarsi a Molly si serve della truffaldina medium Oda Mae (Gloria Enchill). I due cercano di convincere Molly dell'esistenza di una vita ultra terrena e insieme riescono a smascherare il mandante dell'omicidio di Sam: l'avido Carl (Thomas Santu).

Una produzione internazionale Show Bees in collaborazione con Colin Ingram e Hello

Entertainment che sarà in tournée nelle principali piazze italiane.

Il team creativo annovera i nomi che hanno contribuito al trionfo in Italia di grandi musical: la regia e la scenografia sono di Federico Bellone; la regia associata e la coreografia sono di Chiara Vecchi. Il disegno luci è di Valerio Tiberi.

Elemento essenziale dello spettacolo saranno gli effetti speciali, curati dal mago illusionista Paolo Carta "In un musical come Ghost è facile immaginare come alcuni effetti possano fare la differenza. Vedere il protagonista passare attraverso la porta come un fantasma, l'anima di un defunto entrare improvvisamente nel corpo della medium, oggetti che si muovono inspiegabilmente fa sì che il pubblico dimentichi di essere in presenza di una finzione scenica".

GHOST IL MUSICAL

AUTORI

David Stewart, Glen Ballard and Bruce Joel Rubin

LIBRETTO e TESTI

Bruce Joel Rubin

MUSICA e TESTI

Dave Stewart and Glen Ballard

TRADUZIONE E ADATTAMENTO LIRICHE

Franco Travaglio

REGIA

Federico Bellone

REGIA ASSOCIATA E COREOGRAFIA

Chiara Vecchi

SCENOGRAFIA

Federico Bellone

EFFETTI SPECIALI

Paolo Carta

DISEGNO LUCI

Valerio Tiberi

CAST

SAM - Mirko Ranù

MOLLY - Giulia Sol

ODA MAE - Gloria Enchill

CARL - Thomas Santu

FANTASMA DELL'OSPEDALE - Ronnie Jones

FANTASMA DELLA METROPOLITANA - Luca Gaudiano

WILLY LOPEZ - Salvatore Maio

LOUISE (SORELLA DI ODA MAE) - Cristina Benedetti

CLARE (SORELLA DI ODA MAE) - Mitsio Silvia Paladino Florio



ENSEMBLE

Roberto Torri - Clara Maselli - Manuel Mercuri - Carolina Sisto - Alex Botta

SWING ON STAGE

Francesco Alimonti - Martina Peruzzi

TOURNÉE

25 e 26 gennaio Bologna Teatro EuropAuditorium

dal 28 gennaio al 9 febbraio Roma Il Sistina

dall'11 febbraio al 1 marzo Milano Teatro degli Arcimboldi

6 e 7 marzo Lugano LAC

8 marzo Bergamo Teatro Creberg

10 marzo Cassano Magnago Teatro Auditorium

13 marzo Varese Openjobmetis

14 marzo Padova Gran Teatro Geox

20 e 21 marzo Torino Teatro Colosseo

24 e 25 marzo Parma Teatro Regio

27 marzo Como Teatro Sociale

28 marzo Legnano Teatro Galleria

30 e 31 marzo Forlì Teatro Diego Fabbri

2 aprile Fermo Teatro dell'Aquila

4 e 5 aprile Bari Teatroteam

6 aprile Brindisi Teatro Verdi

18 aprile Catanzaro Politeama

2 maggio Montecatini Terme Teatro Verdi

dal 7 al 10 maggio Firenze Teatro Verdi

dal 14 al 16 maggio Genova Politeama Genovese

Info biglietti - TicketOne

http://www.ticketone.it/

Durata dello spettacolo: 2h e 15 minuti circa con intervallo





