MATILDA THE MUSICAL Kommer til Danmark Nanuar 2022

Vi glæder os til at invitere til Matilda the Musical, hvor børnene tager magten over deres egen historie og vælter scenen med forrygende sang- og dansenumre.

Denne legende opsætning af Roald Dahls børnebog blev en overvældende succes ved premieren på Malmö Opera og præsenteres nu på Det Kongelige Teater med et stærkt hold af voksne og børn på scenen.

Matilda er et klogt, modigt barn, der elsker bøger. Matilda er så klog, at hun som fireårig har læst alle børnebøger på det lokale bibliotek, hvor hun også fortæller den gamle bibliotekar sine egne fantasifulde eventyr. Da Matilda begynder i skole, læser hun bøger af Dickens og Thomas Mann og synes, det er helt normalt. Hendes selvoptagede forældre synes bare, at hun skal droppe bøgerne og se tv. I skolen oplever hun de store elevers tyranni og ikke mindst den skræmmende rektor Trunchbull, der hader børn. Matilda får en allieret i lærerinden frøken Honey og beslutter sig for at kæmpe imod alle uretfærdigheder.

Hun opdager, at hun besidder overnaturlige kræfter og gør frygtløst oprør mod de onde voksne og skaber en børnerevolution!

For alle fra 7 år.

Matilda The Musical er baseret på romanen Matilda af Roald Dahl, repræsenteret af My Music Theatre International, MTI

Matilda the Musical er en co-produktion mellem Malmö Opera og Det Kongelige Teater. Forestillingen havde Skandinavienspremiere pa Malmo Opera i 2019.