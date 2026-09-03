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Bovada Odds: Andy Ruiz Jr. to Face Damian Knyba in Heavyweight Bout

Paddy Donovan faces hometown rival Tyrone McKenna at Croke Park on the same card.

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It is a loaded weekend of boxing on Bovada, headlined by Andy Ruiz Jr. looking to keep his heavyweight comeback alive against Damian Knyba, and unbeaten Irish prospect Paddy Donovan putting his record on the line against hometown rival Tyrone McKenna at Croke Park.

Odds and Fight Schedule

Wyatt Sanford -1800 / Costin Ion +800, Thu 9/3, 7:00 PM ET

Jhon Orobio -2000 / Antonio Moran +900, Thu 9/3, 8:00 PM ET

Moreno Fendero -2000 / Stephane Fondjo +900, Thu 9/3, 8:00 PM ET

Lenar Perez -2500 / Thabiso Mchunu +1000, Thu 9/3, 10:00 PM ET

Brooke Mullen -2800 / Bria Miller +1100, Fri 9/4, 4:00 PM ET

Jordan Simpson -3300 / McDonald M. +1200, Fri 9/4, 4:00 PM ET

Kahshad Elliott -2000 / Jean Pierre Valencia +900, Fri 9/4, 4:00 PM ET

Alan Abel Chaves -1000 / Eridson Garcia +550, Fri 9/4, 5:30 PM ET

Dennis Thompson -1400 / Jose Casillas +700, Fri 9/4, 5:30 PM ET

Zaquin Moses -5000 / Angel Antonio Contreras +1400, Fri 9/4, 6:00 PM ET

Andy Ruiz Jr -225 / Damian Knyba +170, Fri 9/4, 9:30 PM ET

Vito Mielnicki Jr -105 / Austin Williams -125, Fri 9/4, 9:30 PM ET

Bobbi Flood -20000 / Jack Swallow +1800, Sat 9/5, 11:00 AM ET

Molly McCann -1600 / Sylwia Doligala +750, Sat 9/5, 11:00 AM ET

Paul Ryan -800 / Paddy Gallagher +475, Sat 9/5, 11:00 AM ET

Joe McGrail -800 / Matthew Boreland +475, Sat 9/5, 1:00 PM ET

Taylor Bevan -460 / Emmet Brennan +305, Sat 9/5, 1:00 PM ET

Paddy Donovan -5000 / Tyrone McKenna +1400, Sat 9/5, 3:00 PM ET

David Allen -210 / Thomas Carty +160, Sat 9/5, 4:00 PM ET

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