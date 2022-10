Theatro Sao Pedro Opens EL BARBERILLO DE LAVAPIES, by Francisco Asenjo Barbieri

In a never seen production in Brazil El Barberillo de Lavapiés by Spanish composer Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), opens on October 6th at Theatro São Pedro, with musical direction by Priscila Bomfim, scenic direction by Mauro Wrona and participation of the Academia de Ópera and the Orquestra Jovem do Theatro São Pedro. The show also includes the presence of Hispalis Companhia de Flamenco and Coro Osvaldo Lacerda.

With performances on October 6th, 7th, 8th and 9th, the production that mixes music, singing and dance has the story situated in 18th century Madrid under the reign of Carlos III and has as main characters Lamparilla, barber of Lavapiés; Paloma, seamstress in love with Lamparilla and friend of La Marquesita; Don Luis, Grimaldi's nephew and in love with La Marquesita; Don Juan, who conspires against Grimaldi; Don Pedro, friend of Don Luis and supporter of Grimaldi; and La Marquesita, fiancée of Don Luis. The premiere was on December 18, 1874 at the Teatro de la Zarzuela.

O Theatro São Pedro, instituição do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, gerido pela Santa Marcelina Cultura, estreia no mês de outubro a montagem inédita de El Barberillo de Lavapiés, do compositor espanhol Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894).

photo by Heloísa Bortz

Com récitas nos dias 06, 07, 08 e 09 de outubro, o espetáculo tem direção musical e regência de Priscila Bomfim, que comanda a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, direção cênica de Mauro Wrona, cenografia de Giorgia Massetani, iluminação de Joyce Drummond, figurinos de Graziela Bastos e visagismo de Tiça Camargo. A montagem que mescla música, canto e dança traz ainda um elenco formado pela Academia de Ópera do Theatro São Pedro e participação da Hispalis Companhia de Flamenco e do Coro Osvaldo Lacerda.

Inspirado na ópera-bufa O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini, Francisco Asenjo Barbieri compôs El Barberillo de Lavapiés, zarzuela que se tornaria um dos títulos mais importantes do gênero. "Lavapiés é um bairro de Madri, de trabalhadores. Nessa época, o compositor italiano Gioachino Rossini era muito popular em Madri e o Barberillo do título é uma espécie de analogia ao Barbeiro de Sevilla", explica o diretor cênico Mauro Wrona.

Com libreto de Luis Mariano de Larra, a história é ambientada na Madri do século XVIII sob o reinado de Carlos III e tem como personagens principais Lamparilla, barbeiro de Lavapiés; Paloma, costureira apaixonada por Lamparilla e amiga de La Marquesita; Don Luis, sobrinho de Grimaldi e apaixonado por La Marquesita; Don Juan, que conspira contra Grimaldi; Don Pedro, amigo de Don Luis e apoiador de Grimaldi; e La Marquesita, noiva de Don Luis. A estreia foi em 18 de dezembro de 1874 no Teatro de la Zarzuela.

photo by Heloísa Bortz

A diretora musical Priscila Bomfim lembra que uma das maiores riquezas desse título é a presença intensa da dança e do teatro, sempre entrelaçados ao canto, deixando a obra completa. "É um estilo diferente tanto para a Academia de Ópera quanto para a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro. Tem sido um trabalho muito gratificante poder vê-los atuando em diferentes áreas. Na Orquestra, temos trabalhado para descobrir essas cores da música, as acentuações, articulações, para que as pessoas se sintam, desde o início dessa zarzuela, na Espanha", destaca a maestrina.

Mauro Wrona destaca: "existem mais de 2mil zarzuelas escritas. Esse espetáculo é completo temos várias vozes, balé e o coro, que enriquecem bastante a montagem. O público pode esperar um espetáculo muito alegre e divertido".

Transmissão ao vivo

A récita de domingo, dia 9 de outurbo, às 17h, terá transmissão gratuita pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Bilheteria

Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia) e devem ser adquiridos exclusivamente pelo site: https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2200682®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Ftheatrosaopedro.byinti.com%2F?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

SERVIÇO

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS

FRANCISCO ASENJO BARBIERI (1823-1894)

[zarzuela em três atos, com libreto de Luis Mariano de Larra]

ACADEMIA DE ÓPERA DO THEATRO SÃO PEDRO

ORQUESTRA JOVEM DO THEATRO SÃO PEDRO

Hispalis Companhia de Flamenco

Coro Osvaldo Lacerda

Priscila Bomfim, direção musical

Mauro Wrona, direção cênica

Giorgia Massetani, cenografia

Joyce Drummond, iluminação

Graziela Bastos, figurino

Tiça Camargo, visagismo

ELENCO

Vinícius Cestari, tenor (Lamparilla)

Wagner Platero, tenor (Lamparilla)

Luiza Girnos, mezzo-soprano (Paloma)

Marcela Bueno, mezzo-soprano (Paloma)

Maria Thereza, mezzo-soprano (Paloma)

Alessandra Wingter, soprano (Marquesita)

Alessandra Carvalho, soprano (Marquesita)

Elisa Furtado, soprano (Marquesita)

Francisco Garrido, tenor (Don Luis)

Pedro Côrtes, baixo (Don Pedro)

Robert Willian, barítono (Don Juan)

David Medrado, tenor (Lope)

Giulia Moura, soprano (Vendedora)

ENSAIO GERAL ABERTO: 05 de outubro, quarta-feira, 19h

Transmissão pelo YouTube

RÉCITAS: 06, 07, 08 e 09 de outubro

Quinta, sexta e sábado às 20h, domingo às 17h

LOCAL: Theatro São Pedro

ENDEREÇO: Rua Barra Funda, 161 - Barra Funda, São Paulo/SP

INGRESSOS: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: Livre