Paola Rabetti Dá Vida A Vocalista Tomika Em SCHOOL OF ROCK

Baseado no filme de 2003, escrito por Mike White, "School of Rock" conta a história de Dewey Finn, um roqueiro amador e fracassado. Cheio de dívidas para pagar ele finge ser seu melhor amigo Ned Schneebly, e trabalha como professor substituto em uma conservadora escola, lá o roqueiro descobre um talento musical incomum em seus alunos. Então Dewey forma um grupo escolar na tentativa de provar que todos estavam errados e vencer a "Batalha das Bandas".

Paola Rabetti dá vida a Tomika, revezando o papel com outras amigas de elenco em algumas apresentações. Tomika é uma das estudantes de Horace Green, que acaba se tornando a vocalista da banda.

Trazendo mais um blockbuster diretamente da Inglaterra, o Estúdio Broadway Morumbi apresenta "School of Rock - O Musical". Em parceria com a consolidada The Musical Company, o espetáculo tem direção geral de Fernanda Chamma, músicas do premiado Andrew Lloyd Webber e texto de Julian Fellowes. A versão brasileira é assinada por Mariana Elisabetsky e Victor Mühlethaler. Na direção e coreografia da Next Generation respectivamente estão Arthur Berges e Fabrício Negri, ambos integrantes do elenco na versão oficial brasileira. O maestro Renan Achar, também integrante da montagem oficial no país, assina a direção musical da obra que promete surpreender amantes do clássico ao rock n'roll.

Paola Rabetti é atriz e cantora. Já participou do elenco dos espetáculos "Marias do Brasil", com direção de Fernanda Chamma, onde interpretou a Maria Louca, e do mega espetáculo de natal "A Christmas Carol", também com direção de Fernanda Chamma. Em 2020 teve a temporada de "Achados e Perdidos" interrompida por conta da pandemia do Coronavírus, mas mesmo assim foi premiada como atriz revelação no PROFESTEATRO 2020.

A temporada de "School of Rock", licenciada para o Brasil, terá todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS.

"School of Rock - O Musical"

Curta Temporada

Sábados e Domingos às 15h e 18h30

Espaço Cultural Cassio Gabus Mendes - S.P. Futebol Clube - Estádio do Morumbi, Av. Jules Rimet, Portão 07

Ingresso: R$ 50,00 (meia) e R$100,00 (inteira)

Vendas pelo site: https://www.eventbrite.com/o/estudio-broadway-33894954373