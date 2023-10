Neil LaBute's Perverse Comedy THE MONEY SHOT Opens in Brazil

The toxicity of the North American entertainment industry is discussed in the perverse comedy The Money Shot, by American author Neil LaBute. The show has a Brazilian version directed by Eric Lenate that opens on October 24th at Teatro Vivo, where it continues until December 6th. Performances take place on Tuesdays and Wednesdays at 8pm.

Lavínia Pannunzio, Fabiana Gugli, Jocasta Germano and Fernando Billi make up the cast of the play. The play is also translated by Jorge Minicelli, assistant direction by Vitor Julian, costumes by João Pimenta, lighting design by Aline Santini, original soundtrack by L. P. Daniel and production by Luque Daltrozo.

The Money Shot explores acid humor to create a reflection on ambition, art, status, sex in the North American entertainment industry. The play narrates the drama of Karen and Steve, movie stars who can no longer achieve great success on the big screen. Desperate to stop falling down the Hollywood food chain, they bet all their cards on a famous European director who could change everything with his next film.

photo by Leekyung Kim

Estrelado por Lavínia Pannunzio, Fabiana Gugli, Jocasta Germano e Fernando Billi, espetáculo usa humor ácido para criar uma reflexão sobre arte, ambição, status e sexo em Hollywood

A toxidade da indústria de entretenimento norte-americana é discutida na comédia perversa The Money Shot, do autor estadunidense Neil LaBute. O espetáculo ganha uma versão brasileira dirigida por Eric Lenate que estreia no dia 24 de outubro no Teatro Vivo, onde segue em cartaz até 6 de dezembro. As apresentações acontecem às terças e quartas-feiras, às 20h.

O elenco é formado por Lavínia Pannunzio, Fabiana Gugli, Jocasta Germano e Fernando Billi. A peça ainda tem tradução de Jorge Minicelli, direção assistente de Vitor Julian, figurinos de João Pimenta, desenho de luz de Aline Santini, trilha sonora original de L. P. Daniel e produção de Luque Daltrozo.

The Money Shot explora o humor ácido para criar uma reflexão sobre ambição, arte, status, sexo na indústria do entretenimento norte-americana. A peça narra o drama de Karen e Steve, estrelas do cinema que não conseguem mais emplacar um grande sucesso nas telonas. Desesperados para parar de despencar na cadeia alimentar de Hollywood, eles apostam todas as suas cartas em um famoso diretor europeu que pode mudar tudo com seu próximo filme.

“O texto tem personagens extremamente privilegiadas. Elas têm o mundo aberto à sua frente, mas são incapazes de enxergar as questões que são próprias da realidade de pessoas que não fazem parte de seu território de privilégio. Estão sempre tentando se proteger e autopromover. E estão inseridas em um processo de retroalimentação das neuroses da branquitude, que tem medo de perder seus lugares de privilégio”, comenta o diretor Eric Lenate.

A história tem como ambiente a luxuosa mansão de Karen e sua companheira Bev, que trabalha na área de pós-produção da indústria cinematográfica. Elas recebem para um jantar Steve e Missy, a jovem esposa dele que aspira à carreira de atriz. “É um encontro requintado, regado a muita bebida alcoólica, que faz com que a situação entre essas figuras vá se desenrolando de uma maneira cada vez mais feia. Queremos criar um contraste entre o refinamento e a feiura dessas personagens”, acrescenta o encenador.

Para representar esse ambiente, Lenate, que também assina a arquitetura cênica da peça, revela que optou por reproduzir a sala dessa casa. “Estamos pensando em um espaço que tenha bastante luxo e opulência, mas que também tenha certa cafonice”, revela.

Já a encenação é bastante pontuada pelo jogo entre as três atrizes e o ator. “É um trabalho bastante calcado na verborragia do texto. São quatro personagens em cena que falam o tempo todo, tentando discutir um assunto que sempre se perde. Eles começam a fazer o desfile de egos deles e a situação fica cada vez mais esquisita, até chegar em um desenlace que vai fazer com que as pessoas fiquem bastante atônitas”, garante o diretor.



Sinopse

Karen e Steve são estrelas do cinema com uma coisa em comum: o desespero. Faz anos que ambos não conseguem emplacar um grande sucesso, mas um diretor europeu famoso pode mudar isso com seu próximo filme. Até onde eles vão se deixar ir para não despencar ainda mais na cadeia alimentar de Hollywood? Sexy, ousada, sombriamente hilária, THE MONEY SHOT é uma comédia perversa e perspicaz sobre ambição, arte, status e sexo em uma era – e uma indústria – onde muito pouco é sagrado e quase nada é tabu.



photo by Leekyung Kim

Ficha Técnica

Autor: Neil LaBute

Direção: Eric Lenate

Tradução: Jorge Minicelli

Elenco: Lavínia Pannunzio, Fabiana Gugli, Jocasta Germano e Fernando Billi

Direção Assistente: Vitor Julian

Arquitetura cênica: Eric Lenate

Desenho de luz: Aline Santini

Figurinista: João Pimenta

Trilha sonora original e desenho de som: L. P. Daniel

Cabelos: Marcos Ribeiro

Designer Gráfico: Laerte Késsimos

Fotos: Leekyung Kim

Assessoria de imprensa: Pombo Correio

Produtora executiva: Camila Bevilacqua

Diretor de produção: Luís Henrique Luque Daltrozo

Realização: Daltrozo Produções

Serviço



The Money Shot, de Neil LaBute

Temporada: 24 de outubro a 6 de dezembro de 2023

Às terças e quartas-feiras, às 20h

Teatro Vivo - Av. Chucri Zaidan, 2460 - Morumbi - São Paulo/SP - 04583-110

Ingressos: R$100 (inteira) e R$50 (meia-entrada)

Venda online em Click Here

Bilheteria: (11) 3430-1524. Abre duas horas antes do espetáculo.

Estacionamento no local

Entrada pela Av. Roque Petroni Jr, 1464

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 18 anos

Capacidade: 274 lugares

Acessibilidade: Teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.