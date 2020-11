MATILDA - In Concert Terá Mais Uma Apresentação Com Bia Bom

A atriz Bia Bom estará novamente na apresentação de 'Matilda - In Concert' no próximo domingo (15), no Teatro D, em São Paulo.

Mais uma produção do Estúdio Broadway Moema, o sucesso de 'Matilda - In Concert' está de volta, com nova apresentação no Teatro D, com a atriz Bia Bom em seu elenco.

O elenco composto por jovens talentos no clássico que conta um pouquinho da história do musical com canções e cenas que arrebatou plateias de todo o mundo. 'Matilda - In Concert' é um incrível e divertido espetáculo que foi inspirado no livro de Roald Dahl, com canções versionadas por Rafael Oliveira, responsável pelo site Musical em Bom Português. O espetáculo conta direção geral de Fernanda Chamma, direção musical de Flávio Lago e coreografias de Wesley Messi e Thiago Garça.

Para proporcionar segurança e bem estar, elenco e plateia usaram máscara. Cada integrante da plateia terá seu assento higienizado e poderá sentar em espaços determinados com o devido distanciamento.

Bia Bom esteve em cartaz no musical 'Achados e Perdidos', com direção de Cininha de Paula, interpretando a Menina do Riso. Já participou do curso de montagem de 'Matilda - O Musical', da Espaço Artístico 4 Fun, onde interpretou Alice. Recentemente integrou o elenco da versão musical de 'João e Maria', com direção de Fernanda Chamma.

