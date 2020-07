Lui Vizotto vem sendo destaque na série 'Auto Posto'

'Auto Posto' estreou em 9 de junho no canal Comedy Central Brasil e já faz sucesso entre seu público, com destaque para a personagem Wesley, interpretado pelo ator Lui Vizotto.

A série criada e dirigida por Marcelo Botta (diretor dos programas Comédia MTV, Trolalá, Furo MTV, Adnet Viaja, Foca News e Amada Foca) conta a história da rotina de um típico posto de gasolina em uma cidade brasileira. O enredo é desenvolvido através da conturbada relação entre Nelson, o dono do posto, e os frentistas, lavadores, caixas, segurança, borracheiro e seu velho "amigo" fiscal. Cada um dos personagens representa um arquétipo contemporâneo e a forma como cada um reage aos absurdos cometidos por Nelson deixa essas personalidades cada vez mais claras e fáceis de serem identificadas.

Wesley é um personagem não binário, gótico, que faz sucesso em suas redes sociais. Em seu Instagram, o público da série interage com o personagem muito além de apenas ver um rosto na televisão, e o sucesso do personagem é tanto, que ganha cada vez mais seguidores em sua conta real @wesley_artedark

"Wesley é um atendente muito simpático, gay, multitalentoso, frequenta a igreja, e carrega com ele sempre algum símbolo ligado à sua fé, canta música gospel e relata vários acontecimentos do posto nos seus stories, já que é instagramer também", conta Lui.

Lui Vizotto é ator, cantor e preparador vocal na formação da Escola de Atores Wolf Maya. Integrou o elenco de espetáculos como 'Repertório Shakespeare' (2015-2016), ao lado de Thiago Lacerda e Giulia Gam, com direção de Ron Daniels; 'Cobra na Geladeira' (2018), direção de Marco Antônio Pâmio; 'Sala de Espera' (2012-2015), direção de Thiago Franco Balieiro. Na televisão, participou de 'A Grande Viagem' (indicada ao Emmy Kids 2018, na categoria melhor minissérie), com direção de Caroline Fioratti. No cinema, participou do documentário longa-metragem 'A Idade da Água' (2019), com direção de Orlando Senna. Recentemente, foi destaque no espetáculo musical 'O Mágico di Ó' (2019) e participa de sua versão cinematográfica, dirigida por Pedro Vasconcelos, prevista para estrear em breve.

"Auto Posto" vai ao ar toda terça-feira, às 22h, no canal Comedy Central.

Related Articles Shows View More Brazil Stories

More Hot Stories For You