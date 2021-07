Lorenzo Galli Dá Vida A Lucêncio Em A MEGERA DOMADA – O MUSICAL

O ator mirim Lorenzo Galli integra o elenco do musical "A Megera Domada" com direção geral de Fernanda Chamma, dando vida ao personagem Lucêncio, apaixonado por Bianca, irmã de Catarina.

O musical é mais uma realização do Estúdio Broadway e conta a participação de jovens talentos do teatro musical nacional, a adaptação do clássico de William Shakespeare está em cartaz no Teatro Cassiano Gabus Mendes, em São Paulo.

Seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS, o texto de Leonardo Robbi se passa numa escola com momentos de romance e comicidade, onde Catarina, com sua forte personalidade, assusta os garotos que a evitam por considerá-la muito durona, uma verdadeira megera. Com a chegada de Petrúquio, um jovem estudante que acabou de se mudar para a cidade, tudo pode acontecer...

Com idealização de Cininha de Paula e Fernanda Chamma, direção geral de Fernanda Chamma, encenação de Daniela Stirbulov, direção musical de Willian Sancar e coreografias de Thiago Garça, A Megera Domada - O Musical é uma forma de mostrar ao grande público que Shakespeare pode ser atual, moderno, e musical, proporcionando um programa cultural e divertido para toda família.

Sinopse:

Catarina é uma garota bonita que possui uma personalidade forte. Já Bianca, sua irmã, é o oposto, meiga e sensível, ela é a garota mais desejada da escola. O pai das meninas, já viúvo, orientou Batista, o irmão mais velho, a não permitir que Bianca tivesse um encontro amoroso antes de Catarina. Com a chegada de Petrúquio, um garoto do interior que acabou de chegar na cidade, ele aceita o desafio de conquistar a megera. Será que ela é tão indomável assim?

Sobre o ator:

Lorenzo Galli é ator mirim, já integrou o elenco de Saltimbancos da Teatrarte. Fez curso de Interpretação TV e Cinema pela Zeca Prudente, curso Kids e Teen Iniciante na Escola de Atores Wolf Maya, TV e Cinema com Thaís Campos e Rafaela Amado e Teatro com Rafaela Amado. Em 2020 iniciou o curso de Teatro Musical no Estúdio Broadway, no mesmo ano integrou o elenco de "Matilda in Concert" e "Christimas Carol", ambos sob direção geral de Fernanda Chamma. Cursou interpretação com Flávio Colatrello Jr e atualmente dá vida a Lucêncio em "A Megera Domada O Musical" em cartaz no Teatro Cassiano Gabus Mendes, em São Paulo.

A Megera Domada - o Musical

Local: Teatro Cassiano Gabus Mendes

Temporada até 11 de julho

Sessões aos domingos, às 15h e 18h

Ingressos: www.sigaartista.eadplataforma.com

Duração: 55 minutos

Gênero: Musical

Classificação etária: Livre