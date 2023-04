In Short Season Diogo Vilela Honors Brazilian Iconic Singer Cauby Peixoto in CAUBY, UMA PAIXAO

Cauby Peixoto (1931 - 2016) was a Brazilian singer, whose career lasted from the late 1940s until his death in 2016. He is known for his deep voice and extravagant mannerisms and hairstyles. He had a brief career in the United States in the 1950s, where he presented under the pseudonyms Ron Coby or Coby Dijon.

Award-winning actor Diogo Vilela is back on the stages of São Paulo with this dazzling and exquisite show Cauby uma Paixão, inspired by Cauby Peixoto, covering his career with his greatest hits. After playing the singer in two musical montages recounting his entire life, the actor performed this iconic show during the pandemic and now arrives in the city where Cauby made his entire artistic career: São Paulo! Diogo Vilela is accompanied on stage by a live band.

Cauby uma Paixão was conceived and carried out with great success, during the isolation caused by the pandemic in 2020, when uncertainty was in the air and with the aim of spreading joy and love to the public, who were in need of tenderness in difficult times, in addition to the challenge in carrying out work with artistic quality during confinement. The repertoire is based on the musicals Cauby! Cauby! (2006) and Cauby a Memory (2018) and new songs were added that were also recorded and are part of Cauby's repertoire and which inhabits the collective imagination to this day.

With a book by Flavio Marinho and directed by Marco Aurélio Monteiro, DIOGO VILELA is in this theatrical show covering the singer's career with curiosities of his artistic life, punctuated by songs like Conceição, A Pérola e o Rubi, Molambo, Samba do Avião, Eu e a Brisa, New York New York, Onde Anda Você, Força Estranha among so many hits recorded and immortalized by Cauby Peixoto, an artist of international fame.

Diogo Vilela as Cauby Peixoto

Photo by Dalton Valério

O premiado ator Diogo Vilela está de volta aos palcos paulistanos com esse deslumbrante e requintado show Cauby uma Paixão, inspirado em Cauby Peixoto, percorrendo sua carreira com seus grandes sucessos. Depois de viver o cantor em duas montagens musicais contando toda sua vida, o ator fez esse show icônico durante a pandemia e agora chega na cidade onde Cauby fez toda sua grande carreira artística: São Paulo! Diogo Vilela é acompanhado em cena por banda ao vivo.

Cauby uma Paixão foi idealizado e realizado com grande sucesso, durante o isolamento provocado pela pandemia em 2020, quando a incerteza pairava no ar e com o intuito de espalhar alegria e amor ao público, que andava necessitado de ternura em tempos difíceis, além do desafio em executar um trabalho com qualidade artística durante o confinamento. A live transmitida do Teatro Claro Rio teve audiência de 208 mil pessoas e convites para apresentações pelo Brasil dos quais já conseguimos apresentar em Belo Horizonte no Cine Teatro Brasil Vallourec (out/2021), Vitória no Teatro SESC Glória (abr/2022), no Rio de Janeiro em 2022 temporada no Teatro dos 4 (Jun/Jul) e no Teatro da UFF Niterói (ago/set 2022) e Teatro Rival e Teatro Nova Iguaçu em março 2023.

O repertório está baseado nos musicais Cauby! Cauby! (2006) e Cauby uma Lembrança (2018) e foi acrescido de novas canções que também foram gravadas e fazem parte do repertório do Cauby e que habita o imaginário coletivo até hoje.

Cauby Peixoto himself

Photo by Divulgação

Com roteiro de Flavio Marinho e dirigido por Marco Aurélio Monteiro, DIOGO VILELA está nesse show-teatralizado percorrendo a carreira do cantor com curiosidades de sua vida artística, pontuado por músicas como Conceição, A Pérola e o Rubi, Molambo, Samba do Avião, Eu e a Brisa, New York New York, Onde Anda Você, Força Estranha entre tantos sucessos gravados e imortalizados por Cauby Peixoto, artista de grandeza internacional e nascido em Niterói.

Para Flavio Marinho, "o show parte da seguinte premissa: se vivo fosse como Cauby reagiria a fazer um espetáculo nos dias de hoje, em condições tão especiais? No final do espetáculo, vemos que ele está mais vivo que nunca em nossos corações e na nossa lembrança". São Paulo terá uma curtíssima temporada de 4 semanas de 14 de abril a 07 de maio.

The costumes are from Cauby Peixoto's personal collection.

Photo by Dalton Valério



FICHA TÉCNICA:

Elenco: DIOGO VILELA

Banda: piano Roberto Bahal, bateria Helbe Machado e sax/sopros Fernando Trocado

Roteiro: Flavio Marinho

Direção: Marco Aurélio Monteiro

Direção de produção: Marília Milanez

Produção Executiva: Letícia Ponzi

Direção musical: Liliane Secco

Engenheiro de som: Murillo Correia

Direção de arte: Ronald Teixeira

Figurinos: Acervo pessoal do Cauby Peixoto

Visagismo: Mona Magalhães

Designe: Victor Hugo Cecatto

Foto: Vitor Zorzal

Iluminação: Daniela Sanchez

Assessoria de Imprensa: Amigos Assessoria e Comunicação / Maurício Aires e Rogério Alves

Realização: NITIREN Produções Artísticas Ltda



SERVIÇO:

CAUBY UMA PAIXÃO

Temporada: de 14 de abril a 07 de Maio; Sextas e Sábados às 21h e Domingos às 17h

Local: TEATRO LIBERDADE - Rua São Joaquim, 129 - Liberdade, São Paulo

Valores: Plateia premium R$ 130,00 (inteira) R$ 75,00 (meia)

Plateia R$ 120,00 (inteira) R$ 60,00 (meia)

Balcão A R$ 90,00 (inteira) R$ 45,00 (meia)

Balcão B R$ 70,00 (inteira) R$ 35,00 (meia)

Vendas Online: https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2235735®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fbileto.sympla.com.br%2Fevent%2F80444%2Fd%2F181249?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

Bilheteria do teatro: De terça a sábado das 13h às 19h

Domingos e feriados das 13h até o inicio do espetáculo (apenas em dia de espetáculo)

Classificação: 12 anos