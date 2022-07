Disney's A PEQUENA SEREIA (THE LITTLE MERMAID) Opens a New Season in Sao Paulo

In 2018, a true phenomenon took over the musical theater scene in São Paulo. For four months, all sessions of The Little Mermaid, a Broadway super-production inspired by the Disney movie, were sold out, reaching an impressive audience of 120,000 spectators in just four months. Since then, there has been no shortage of requests from fans for the return of the show, which will finally be met in a new and short season at Teatro Santander, located in JK Iguatemi Complex, only from July 17 to October 16, 2022.

The cast of 37 actors features renowned names in musical theater, such as Fabi Bang (Ariel), Robson Nunes (Sebastião), Gabriel Vicente (Prince Eric), Andrezza Massei (Úrsula), Lucas Cândido (Linguado); Conrado Helt (King Triton), Fábio Yoshihara (Grimsby), Rodrigo Garcia (Sabidão), Arízio Magalhães (Chef Louis), Lucas de Souza (Limo), Marcelo Vasquez (Lodo).

.

.

.

Em 2018, um verdadeiro fenômeno tomou conta da cena do teatro musical de São Paulo. Por quatro meses, todas as sessões de 'A Pequena Sereia', superprodução da Broadway inspirada no filme da Disney, tiveram seus ingressos esgotados chegando a um público impressionante de 120 mil espectadores em apenas quatro meses. De lá pra cá, o que não faltam são pedidos dos fãs pela volta do espetáculo, que finalmente serão atendidos em uma nova e curta temporada no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, somente de 17 de julho a 16 de outubro de 2022.

Escravos da Dor (Poor Unfortunate Souls):

Andrezza Massei (as Úrsula) between

Lucas de Souza (Limo) and Marcelo Vasquez (Lodo).

photo by Mare Martin

Para aqueles que quiserem garantir a chance única de ver ou rever essa montagem de números impressionantes, os ingressos estão à venda na internet (www.sympla.com.br) e pela bilheteria oficial do próprio Teatro (sem taxa de conveniência - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041). As apresentações ocorrem todas as quintas e sextas-feiras, às 21h; sábados, às 16h e 20h; e domingos, às 15h e 19h.

O elenco de 37 atores traz nomes consagrados do teatro musical, como Fabi Bang (Ariel), Robson Nunes (Sebastião), Gabriel Vicente (Príncipe Eric), Andrezza Massei (Úrsula), Lucas Cândido (Linguado); Conrado Helt (rei Tritão), Fábio Yoshihara (Grimsby), Rodrigo Garcia (Sabidão), Arízio Magalhães (Chef Louis), Lucas de Souza (Limo), Marcelo Vasquez (Lodo).

Completam a lista Afonso Monteiro, Aline Serra, Amanda Vicente, Ana Araújo, André Luiz Odin, Camillo, Carla Vazquez, Daniel Caldini, Daniel Suleiman, Esther Arieiv, Gabriela Germano, José Dias, Letícia Mamede , Luana Bichiqui, Lucas Colombo, Lucas Nunes, Mari Saraiva, Mau Alves, Murilo Armacollo, Nay Fernandes, Nina Sato, Renato Bellini, Tiago Dias, Tiss Garcia, Willian Sancar e Ygor Zago.

A diretora e coreógrafa Lynne Kurdziel-Formato, que já esteve à frente de diversos musicais no mundo, assina a versão brasileira, destinada ao público de todas as idades, tanto para quem guarda o filme em sua memória afetiva quanto para as novas gerações. Essa foi a primeira vez que a Disney autorizou uma montagem no país, sem obrigação de ser uma réplica.

Essa Voz (Her Voice): Gabriel Vicente (as Príncipe Eric)

photo by Mare Martin

"Do momento em que esgotamos todas as sessões de 'A Pequena Sereia' em 2018 com semanas de antecedência, o que não faltaram foram pedidos de uma nova temporada. É impressionante como conseguimos nessa parceria tão exitosa com a Disney Theatrical Group produzir um espetáculo de tamanha beleza e que tocou tão profundamente a alma do brasileiro. Estamos absolutamente extasiados em conseguir trazer essa aventura de volta!", destaca Stephanie Mayorkis, coprodutora do espetáculo e diretora da IMM.

"Estamos muito felizes por trazer de volta ao público brasileiro uma produção tão bonita, tão fiel às intenções originais do musical. Nossos tradutores fizeram um trabalho primoroso. Vamos novamente brindar nosso público com uma superprodução que tem toda a magia do universo da Disney", comemora Alan Adler, CEO da IMM.

Under the Sea: Fabi Bang (as Ariel), Robson Nunes (as Sebastião)

and Lucas Cândido (as Linguado)

photo by Mare Martin

A Pequena Sereia - O Musical da Disney - Com base na clássica história de Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia tem como protagonista Ariel, que vive no fundo do mar, mas quer fazer parte do mundo dos humanos. Depois de tomar coragem e fazer um acordo com Úrsula, a esperta bruxa do mar, Ariel embarca na aventura da sua vida. Ao lado de Linguado e Sebastião, Ariel precisará de coragem e determinação para fazer o bem para os seus dois mundos.

Os números da superprodução são impressionantes: são 250 figurinos, 1200 equipamentos de iluminação e mais de 250 profissionais envolvidos. Os figurinos de Fábio Namatame têm inúmeras particularidades: foram usados 30 mil cristais, além de 8 mil metros de fitas de cetim para as gaivotas.

Outro fator que garante sucesso à montagem são os toques de brasilidade na versão de Mariana Elisabetsky e Victor Mühlethaler que, juntamente com a Disney, conseguiram garantir pitadas e ritmos do nosso país que encantam o público.

É Amor (She's In Love): Lucas Cândido (as Linguado)

photo by Mare Martin

Produzido originalmente pela Disney Theatrical Productions, o musical estreou na Broadway em 2008. O texto do musical é de Doug Wright, letras de Howard Ashman (escritas para o filme) e letras adicionais de Glenn Slater. A música é de Alan Menken, considerado um dos mais importantes compositores norte-americanos, vencedor de oito Oscar, 11 Grammy e sete Globos de Ouro, responsável pela trilha de alguns dos principais filmes da Disney, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, Pocahontas, Hércules e Encantada, entre outros. A Pequena Sereia teve duas indicações ao Tony Awards, três ao Drama Desk Awards (incluindo melhor atriz), sete ao Broadway.com Audience Awards (vencendo com Sierra Boggess, na categoria revelação favorita), além de ter sido indicado ao Grammy como melhor álbum de gravação de elenco.

Lançado em 1989, o filme foi uma das maiores bilheterias do ano, sendo um marco na retomada das grandes produções da Disney. Under the Sea, presente também na trilha do musical, ganhou o Oscar e Globo de Ouro de melhor canção original, além do Grammy de Melhor canção escrita para filme. A trilha sonora também venceu o Oscar e o Globo de Ouro.

A montagem brasileira traz, além de Lynne Kurdziel Formato (diretora artística e coreógrafa), Jorge de Godoy (diretor musical), Mariana Elisabetsky e Victor Mühlethaler (versão brasileira) e Stephanie Mayorkis (produção geral).

Equipe Criativa:

Diretora Artística e Coreógrafa - Lynne Kurdziel-Formato

Diretor Musical - Jorge de Godoy

Cenógrafo e Designer de Luz - Benjamin la Cour

Figurinista - Fábio Namatame

Designer de Som - Tocko Michelazzo

Designer de Peruca e Maquiagem - Feliciano San Roman

Versão Brasileira - Mariana Elisabetsky e Victor Mühlethaler

Produção geral - Stephanie Mayorkis

Realização: IMM e EGG Entretenimento (Stephanie Mayorkis)

SERVIÇO

A PEQUENA SEREIA

Dia: A partir do dia 16 de julho de 2022 (conferir no site todas as datas disponíveis)

Horários: Quintas e sextas-feiras, às 21h; sábados, às 16h e 20h; e domingos, às 15h e 19h

Local: Teatro Santander

Endereço: Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.



Comprovante de Vacinação: De acordo com o decreto municipal n°60.488, de 27 de agosto de 2021, o Teatro Santander pedirá comprovante de vacinação (físico ou virtual) contra a Covid-19 e, para ajudar as pessoas que não possuírem, disponibilizará wi-fi e equipe para auxiliar o download do aplicativo.



Uso de máscaras: o Teatro Santander está alinhado com o novo decreto da Prefeitura, que torna facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados.

QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS

SETOR ½ ENTRADA INTEIRA FRISA BALCÃO R$37,50 R$75,00 BALCÃO B R$37,50 R$75,00 BALCÃO A R$65,00 R$130,00 FRISA PLATEIA SUPERIOR R$110,00 R$220,00 PLATEIA SUPERIOR R$110,00 R$220,00 VIP R$135,00 R$270,00

SÁBADO E DOMINGO

SETOR ½ ENTRADA INTEIRA FRISA BALCÃO R$37,50 R$75,00 BALCÃO B R$37,50 R$75,00 BALCÃO A R$75,00 R$150,00 FRISA PLATEIA SUPERIOR R$120,00 R$240,00 PLATEIA SUPERIOR R$120,00 R$240,00 VIP R$150,00 R$300,00

*Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

INGRESSOS

Internet (com taxa de conveniência): https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2188097®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fbileto.sympla.com.br%2Fevent%2F73199%2Fd%2F137945?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

Bilheteria física (sem taxa de conveniência):

Atendimento Presencial: Todos os dias 12h às 18h. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação.

Autoatendimento: A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia.