Akemy Cristina Será Mariângela Em A MEGERA DOMADA – O MUSICAL

A atriz e cantora mirim Akemy Cristina começa 2021 do jeito que mais gosta: ensaiando. A artista integra o elenco da nova montagem do musical 'A Megera Domada' com direção artística de Fernanda Chamma.

Akemy já integrou o elenco do espetáculo em montagens anteriores e desta vez volta ao palco dando vida a Mariângela.

A Megera Domada é um clássico de William Shakespeare, uma comédia romântica de 135 páginas, lançado em 1596. O livro conta a história de uma megera que é vivenciada por Catarina, uma mulher arrogante e sempre de mal humor, filha de Batista e irmã de Bianca que era totalmente diferente dela e que estava passando por um drama. O musical faz uma releitura do clássico de William Shakespeare para contar a história de Catarina, uma menina bonita de personalidade forte, e que seu pai só permite que a irmã mais nova namore, depois que ela encontrar um par. A peça transporta o conto para os dias de hoje, pela perspectiva de adolescentes que convivem em um colégio.

O musical é mais uma realização do Estúdio Broadway e ainda não tem data ou teatro confirmados para a sua estreia, mas em breve serão divulgados.

Akemy Cristina é atriz e cantora. Com apenas 12 anos de idade, já possui um currículo extenso. Participou dos espetáculos musicais 'Banquete de Natal', 'Marias do Brasil' e de montagens anteriores de 'A Megera Domada', todos com direção de Fernanda Chamma. Integrou o elenco do espetáculo 'O Rei e a Coroa Enfeitiçada', com direção de Cininha de Paula e Cynthia Falabella. Participou da websérie 'A Fuga', com direção de Cininha de Paula e Charles Daves. Integrou o elenco do espetáculo de natal 'A Christmas Carol', que ficou em cartaz no Teatro Renault, em 2019, com direção de Fernanda Chamma. Recentemente integrou o elenco da adaptação musical do clássico 'João e Maria', que esteve em cartaz no Teatro-D, em São Paulo.