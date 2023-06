A Hilarious Marital Crisis is the Theme of Musical ACORDEI CANTANDO (I Woke Up Singing)

A woman surprised by the late awakening of an aptitude in her husband is the starting point of Acordei Cantando (I woke up singing). The musical was written by Ricardo Ripa, musical direction and original songs by Ricardo Severo, and direction by Jarbas Homem de Melo. The opening is scheduled for July 1st, at Teatro Fernando Torres, with sessions from Friday to Sunday.

In Acordei Cantando an actress, at the height of her career, is married to an important lawyer who seems to have no artistic vocation. However, with the help of a hilarious oriental doctor, one day he wakes up singing!

It doesn't take long for his new talent to be discovered by an agent, who takes him to an artistic career, bringing rivalry to the couple. To spice up this comedy even more, her lover, lawyers, and believe it or not, even a penguin! Will it be enough to "appease" this fun marital crisis?

Uma mulher surpreendida pelo despertar tardio de uma aptidão do marido é o ponto de partida de Acordei Cantando. A comédia musical foi escrita por Ricardo Ripa, direção musical e as músicas originais são de Ricardo Severo, com direção geral de Jarbas Homem de Melo. A estreia está marcada para o dia 1º de julho, no Teatro Fernando Torres, com sessões de sexta a domingo.

Em Acordei Cantando uma atriz, no auge da carreira, está casada com um importante advogado que parece não ter nenhuma vocação artística. Porém, com da ajuda de um hilário médico oriental, um dia ele amanhece cantando!

Não demora muito para o seu novo talento ser descoberto por um agente, que o leva para a carreira artística, trazendo rivalidade ao casal. Para apimentar ainda mais esta comédia entram na história o amante dela, advogados, e acredite se quiser, até um pinguim! Será o suficiente para “apaziguar” essa divertida crise conjugal?

SERVIÇO

ACORDEI CANTANDO

Autor – Ricardo Ripa

Direção Geral – Jarbas Homem de Melo

Direção Musical e Músicas Originais – Ricardo Severo

Elenco: Renata Ricci, Rachel Ripane, Patrick Amstalden, Ubiracy Brasil, Fabio Yoshihara e Fernando Zuben

Gênero: comédia musical

Duração: 90 min

Recomendação: 10 anos

Temporada: de 1º de julho a 27 de agosto

Horários: Sextas, às 21hs, Sábados às 20hs, e Domingos, às 19hs.

Ingresso – R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Bilheteria presencial das 14h às 19h

Nos dias de espetáculo, até o horário de início do espetáculo

Online: Sympla (Clique aqui)

Teatro Fernando Torres | 685 pessoas

R. Padre Estevão Pernet, 588 - Tatuapé

Telefone: (11) 2227-1025

FICHA TÉCNICA

Autor – Ricardo Ripa

Direção Geral – Jarbas Homem de Mello

Direção Musical e Músicas Originais – Ricardo Severo

Direção de Produção – Henrique Benjamin

Produção executiva e assistência de direção – Lara Paulauskas

Atriz – Rachel Ripani – (Ela)

Ator – Patrick Amstalden – (Ele)

Atriz – Renata Ricci – (Assistente do Dr. Tao, Advogada, Candidata, Produtora)

Ator – Ubiracy Brasil – (Amante, Diretor, Oficial de Justiça)

Ator – Fabio Yoshihara – (Dr. Tao, Advogado, Apresentador, Assistente do Diretor)

Piano – Fernando Zuben

Bateria e percussão – Bruna Barone/Daniel Alfaro

Sopros e acordeom – Fábio Martinele

Cenógrafo – Fernando Oliveira

Figurinista – Graziela Bastos e Renata Ricci

Designer de Luz – Giuliano Caratori

Visagismo – Dicko Lorenzo

Assessoria de Imprensa – Flavia Fusco Comunicação

Gerencia de Mídias Sociais – Felipe Pirrilo

Art Design e Prog. Visual – Ton Prado

Caricaturas – Cássio Manga

Fotógrafa – Heloisa Bortz

Produção de vídeos – Sagu Filmes

Assistente de produção – Clarissa Celori

Operador de Som e Vídeo – Edézio Aragão

Operador de Luz – Giuliano Caratori

Direção de Palco – Lucas Andrade

Camareira – Judith Rosa

Peruqueira – Paula Rossi

Contrarregra – Eduardo Lazoti