VIDEO: Watch Alanis Morissette and the Cast of JAGGED LITTLE PILL Perform on NEW YEAR'S ROCKIN' EVE
On New Year's Eve, Alanis Morissette, Lauren Patten and the cast of Jagged Little Pill performed "You Oughta Know" on Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest.
Watch the performance below!
Hailed by the New York Times as "a big-hearted musical that breaks the mold," Jagged Little Pill is an exhilarating, original musical tale of suburban subversion by Academy Award-winning writer Diablo Cody (Juno, Tully).
JAGGED LITTLE PILL is directed by Tony Award-winner Diane Paulus, with Movement Direction & Choreography by Olivier Award-winner and frequent Beyoncé collaborator Sidi Larbi Cherkaoui, and Musical Supervision, Orchestrations and Arrangements are by Tony and Pulitzer Prize-winner Tom Kitt. The Broadway production stars Elizabeth Stanley, Sean Allan Krill, Celia Rose Gooding, Derek Klena, Kathryn Gallagher, Lauren Patten, Annelise Baker, Yeman Brown, Jane Bruce, John Cardoza, Ken Wulf Clark, Antonio Cipriano, Laurel Harris, Logan Hart, Zach Hess, Max Kumangai, Heather Lang, Ezra Menas, Kelsey Orem, Yana Perrault, Nora Schell, Kei Tsuruharatani and Ebony Williams.
happy new year! ? ••• from: jagged little pill song: you oughta know performer(s): @pattenlauren & @alanis ••• #broadway #musicals #broadwaymusicals #jaggedlittlepill #jaggedlittlebroadway #yououghtaknow #alanis #alanismorissette #laurenpatten #newyearsrockineve
A post shared by taylor (swift) // est. 10/1/18 (@bwaybard) on Jan 1, 2020 at 7:43am PST
#alanis #alanismorissette 2020 ??????????
A post shared by #am (@alanis_n_morissette) on Dec 31, 2019 at 7:18pm PST