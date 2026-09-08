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Broadway Grosses: Week Ending 9/6/26

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Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 9/6/26
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 09/06/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)


Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 09/06/2026), 25 shows played on Broadway, with 220,836 tickets sold and a total gross of $26,258,361. The average ticket price was $118.90. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 90.37%, with 220,836 of 244,368 available seats filled.

Attendance decreased by 1.35% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 36, 2025), attendance increased by 2.67%.

Overall grosses rose 1.96% compared to last week. Year-over-year, grosses increased by 4.46% ($26,258,361 vs. $25,137,042).

The average ticket price of $118.90 was $3.87 higher than last week and $2.04 higher than the same week last year ($116.86).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,819,963 vs. $783,300 (+132.3% change)
  • CHICAGO: $812,251 vs. $447,531 (+81.5% change)
  • MJ: $1,849,850 vs. $1,020,567 (+81.3% change)
  • THE GREAT GATSBY: $989,143 vs. $623,585 (+58.6% change)
  • SIX: THE MUSICAL: $577,856 vs. $408,380 (+41.5% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 90.4%. Same week last year: 81.3%. Change: Up 9.1 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • HAMILTON: $2,187,028
  • MJ: $1,849,850
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,819,963
  • THE LION KING: $1,714,434
  • THE LOST BOYS: $1,281,191

Bottom 5 by This Week Gross

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $542,456
  • SIX: THE MUSICAL: $577,856
  • JUST IN TIME: $739,411
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $749,572
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $751,694

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $240,630
  • HAMILTON: $181,005
  • MJ: $167,704
  • THE GREAT GATSBY: $154,138
  • OH, MARY!: $147,235

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • WICKED: $3,944
  • JUST IN TIME: $23,843
  • PARANORMAL ACTIVITY: $55,244
  • THE ROCKY HORROR SHOW: $62,931
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $64,200

Top 5 by Average Ticket Price

  • HAMILTON: $204.66
  • MJ: $168.98
  • OH, MARY!: $166.42
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $147.34
  • HADESTOWN: $137.27

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • ALADDIN: $79.55
  • PARANORMAL ACTIVITY: $85.64
  • WICKED: $86.78
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $87.13
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $94.03

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • HAMILTON: 100.9%
  • JUST IN TIME: 100.6%
  • OH, MARY!: 100%
  • HADESTOWN: 99.2%
  • THE ROCKY HORROR SHOW: 98.9%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 67.5%
  • SIX: THE MUSICAL: 68.2%
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 68.9%
  • THE GREAT GATSBY: 84.3%
  • THE LOST BOYS: 87.4%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • ALADDIN: 922
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 862
  • THE GREAT GATSBY: 855
  • THE LION KING: 817
  • CHICAGO: 762

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • PARANORMAL ACTIVITY: -150
  • WICKED: -130
  • JUST IN TIME: -30
  • THE OUTSIDERS: -28
  • BUENA VISTA SOCIAL CLUB: -21

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.



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