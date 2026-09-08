Broadway Grosses: Week Ending 9/6/26
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- CHICAGO (8.9%)
- THE GREAT GATSBY (7.2%)
- ALADDIN (6.7%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (6.7%)
- THE LION KING (6.1%)
- & JULIET (5.2%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (4.4%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (4.4%)
- MAYBE HAPPY ENDING (4.2%)
- THE LOST BOYS (4.2%)
- SIX: THE MUSICAL (3.3%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (3.2%)
- THE BOOK OF MORMON (2.5%)
- SCHMIGADOON! (2.4%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (2.2%)
- TITANÍQUE (1.8%)
- MJ (0.9%)
- HAMILTON (0.6%)
- OH, MARY! (0.2%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- PARANORMAL ACTIVITY (-1%)
- WICKED (-0.9%)
- JUST IN TIME (-0.5%)
- THE OUTSIDERS (-0.4%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-0.2%)
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This week (week ending 09/06/2026), 25 shows played on Broadway, with 220,836 tickets sold and a total gross of $26,258,361. The average ticket price was $118.90. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 90.37%, with 220,836 of 244,368 available seats filled.
Attendance decreased by 1.35% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 36, 2025), attendance increased by 2.67%.
Overall grosses rose 1.96% compared to last week. Year-over-year, grosses increased by 4.46% ($26,258,361 vs. $25,137,042).
The average ticket price of $118.90 was $3.87 higher than last week and $2.04 higher than the same week last year ($116.86).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,819,963 vs. $783,300 (+132.3% change)
- CHICAGO: $812,251 vs. $447,531 (+81.5% change)
- MJ: $1,849,850 vs. $1,020,567 (+81.3% change)
- THE GREAT GATSBY: $989,143 vs. $623,585 (+58.6% change)
- SIX: THE MUSICAL: $577,856 vs. $408,380 (+41.5% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 90.4%. Same week last year: 81.3%. Change: Up 9.1 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,187,028
- MJ: $1,849,850
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,819,963
- THE LION KING: $1,714,434
- THE LOST BOYS: $1,281,191
Bottom 5 by This Week Gross
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $542,456
- SIX: THE MUSICAL: $577,856
- JUST IN TIME: $739,411
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $749,572
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $751,694
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $240,630
- HAMILTON: $181,005
- MJ: $167,704
- THE GREAT GATSBY: $154,138
- OH, MARY!: $147,235
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- WICKED: $3,944
- JUST IN TIME: $23,843
- PARANORMAL ACTIVITY: $55,244
- THE ROCKY HORROR SHOW: $62,931
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $64,200
Top 5 by Average Ticket Price
- HAMILTON: $204.66
- MJ: $168.98
- OH, MARY!: $166.42
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $147.34
- HADESTOWN: $137.27
Bottom 5 by Average Ticket Price
- ALADDIN: $79.55
- PARANORMAL ACTIVITY: $85.64
- WICKED: $86.78
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $87.13
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $94.03
Top 5 by % of Total Seats Filled
- HAMILTON: 100.9%
- JUST IN TIME: 100.6%
- OH, MARY!: 100%
- HADESTOWN: 99.2%
- THE ROCKY HORROR SHOW: 98.9%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 67.5%
- SIX: THE MUSICAL: 68.2%
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 68.9%
- THE GREAT GATSBY: 84.3%
- THE LOST BOYS: 87.4%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- ALADDIN: 922
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 862
- THE GREAT GATSBY: 855
- THE LION KING: 817
- CHICAGO: 762
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- PARANORMAL ACTIVITY: -150
- WICKED: -130
- JUST IN TIME: -30
- THE OUTSIDERS: -28
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: -21
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.